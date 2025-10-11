Atvira Iglės išpažintis: „Ilgą laiką galvojau, kad su manimi kažkas negerai”

Pasaulinės psichikos sveikatos dienos proga Iglė dalijasi savo patirtimi ir mintimis apie tai, kaip išmokti gyventi ne tobulai, o tikrai – klausantis savęs ir leidžiant sau išgyventi jausmus, rašoma pranešime spaudai.
„Gyvenimas niekada nebus viena tiesi linija. Visada bus visko – ir pakilimų, ir nuosmukių. Man atrodo, svarbiausia išmokti mažiau kabintis į negatyvumą, į tai, kas slegia, ir daugiau stengtis pamatyti mažus, teigiamus dalykus kasdienybėje. Nes negatyvumas yra užkrečiamas, o vienintelis jo priešnuodis – pozityvumas“, – sako I. Bernotaitytė.
Pasak jos, jautrumas ilgą laiką atrodė kaip silpnybė, tačiau būtent gebėjimas jausti padeda geriau suprasti save ir kitus.
„Aš esu be galo jautrus žmogus. Ilgą laiką galvojau, kad su manimi kažkas negerai – kad mano emocijos mane valdo. Kartais pavargdavau nuo savęs: nuo nevaldomo pykčio, kurio priežasties net nebegalėdavau įvardinti, ar nuo ašarų. Dabar suprantu, kad noriu gyventi pilniau – be jausmo, kad mano emocijos diktuoja man gyvenimą“, – dalijasi ji.
Iglė pasakoja, kad ši vasara jai buvo apie sustojimą ir sąmoningumą: „Tai nebuvo vasara apie linksmybes. Tai buvo apie tai, kaip padaryti patogumą savo kūne. Kad atsikėlus pirmoji mintis būtų – ačiū už gyvenimą, o ne – ir vėl reikia praslinkti tą dieną.“
Kalbėdama apie emocinę sveikatą, ji pabrėžia, jog tai tema, aktuali kiekvienam: „Mes mokame rūpintis kūnu, išore, stengiamės atrodyti geriau, bet vidų vis dar slepiame. O juk nuo to, kaip jaučiamės viduje, priklauso viskas – kaip mylime, dirbame, elgiamės, bendraujame su kitais. Kai žmogus jaučiasi ramus viduje, pasaulis aplink jį irgi tampa daug švelnesnis. Man atrodo, kad tai ir yra gyvenimo tikslas – ne būti tobulam, o jausti, suprasti ir pažinti save.“
„Tele2“, kaip ilgametis „Jaunimo linijos“ rėmėjas, šiemet prisijungia prie jau penktus metus vykdomos nacionalinės akcijos „Žalia šviesa gyvenimui“, ir kviečia kartu atkreipti dėmesį į psichinę bei emocinę sveikatą.
