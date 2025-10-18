Šeštadienį žaidime „Kas po kiek?“ – vaikų numylėtoji Elza ir svajonių kelionė į Ispaniją

„Aš turėjau personažą Saulėną, tačiau man reikėdavo grimuotis. O jums nereikia daryti nieko, fantastika!“ – animatorės Elenos panašumu į garsiąją heroję Elzą negalės patikėti vedėjas Mindaugas Stasiulis.
Elena į žaidimą atvyks su draugu, sodininku Romu, bei dizaineriu ir fotografu Martinu. O antrojoje komandoje pamatysime daugiavaikę mamą Augustą, į studiją atvykusią su savo pusbroliais – Viliumi ir Gedu.
Pirmiausiai dalyviams teks atspėti, kiek galėtų kainuoti kriaušė, šermukšnis ar trešnė medelyne, esančiame Vilniuje. Šis klausimas pasirodys itin palankus sodininkui Romui.
„Pagavote, pagavote... Manau, kad kriaušė turėtų kainuoti 25 eurus“, – spės Romas, tačiau šaus pro šalį.
Tačiau dar sunkiau bus atspėti, kas kainuoja pigiau: svirplio garsus leidžiantis aparatas, ar šeimininkui „laižyti“ savo katę leidžiantis silikoninis šepetys? Toks klausimas, žinoma, sukels dalyvių šypseną.
Didžiausiai jų nuostabiai, toks svirplio garsus leidžiantis aparatas kainuoja beveik 12 eurų, o silikoninis šepetys – beveik 25 eurus.
Šį kartą dalyviai bus pakviesti nusikelti ir į Ispaniją. Ką už 1800 eurų 4 draugai nusipirks visuomet šiluma lepinančioje šalyje?
„Manome, kad tai – 4 asmenų degustacinė vakarienė trimis, Mišelino žvaigždutėmis apdovanotame restorane Madride“, – sakys kapitonė Augusta.
Šį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“. Remiantis Pricer.lt analizėmis, jau 29 kartus iš eilės pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį už mažiausią kainą galima susirinkti būtent „Maxima“ parduotuvėse.
„Kas po kiek?“ – šeštadieniais, 17.30 val. per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!