Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Šeštadienį žaidime „Kas po kiek?“ – vaikų numylėtoji Elza ir svajonių kelionė į Ispaniją

2025-10-18 11:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 11:08

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Kas po kiek?“ žiūrovai ir vėl bus pakviesti labiausiai netikėtų daiktų bei paslaugų kainų spėlionėms. O šios savaitės laida ypač turėtų sudominti mažuosius, kadangi joje išvysime ir numylėtąją animacinio filmo „Ledo šalis“ heroję Elzą.

Šeštadienį žaidime „Kas po kiek?“ – vaikų numylėtoji Elza ir svajonių kelionė į Ispaniją
11

Šį šeštadienį TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „Kas po kiek?“ žiūrovai ir vėl bus pakviesti labiausiai netikėtų daiktų bei paslaugų kainų spėlionėms. O šios savaitės laida ypač turėtų sudominti mažuosius, kadangi joje išvysime ir numylėtąją animacinio filmo „Ledo šalis“ heroję Elzą.

REKLAMA
0

„Aš turėjau personažą Saulėną, tačiau man reikėdavo grimuotis. O jums nereikia daryti nieko, fantastika!“ – animatorės Elenos panašumu į garsiąją heroję Elzą negalės patikėti vedėjas Mindaugas Stasiulis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį žaidime „Kas po kiek?“ – vaikų numylėtoji Elza ir svajonių kelionė į Ispaniją
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeštadienį žaidime „Kas po kiek?“ – vaikų numylėtoji Elza ir svajonių kelionė į Ispaniją

Elena į žaidimą atvyks su draugu, sodininku Romu, bei dizaineriu ir fotografu Martinu. O antrojoje komandoje pamatysime daugiavaikę mamą Augustą, į studiją atvykusią su savo pusbroliais – Viliumi ir Gedu.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmiausiai dalyviams teks atspėti, kiek galėtų kainuoti kriaušė, šermukšnis ar trešnė medelyne, esančiame Vilniuje. Šis klausimas pasirodys itin palankus sodininkui Romui.

REKLAMA

„Pagavote, pagavote... Manau, kad kriaušė turėtų kainuoti 25 eurus“, – spės Romas, tačiau šaus pro šalį.

Tačiau dar sunkiau bus atspėti, kas kainuoja pigiau: svirplio garsus leidžiantis aparatas, ar šeimininkui „laižyti“ savo katę leidžiantis silikoninis šepetys? Toks klausimas, žinoma, sukels dalyvių šypseną.

Didžiausiai jų nuostabiai, toks svirplio garsus leidžiantis aparatas kainuoja beveik 12 eurų, o silikoninis šepetys – beveik 25 eurus.

REKLAMA
REKLAMA

Šį kartą dalyviai bus pakviesti nusikelti ir į Ispaniją. Ką už 1800 eurų 4 draugai nusipirks visuomet šiluma lepinančioje šalyje?

„Manome, kad tai – 4 asmenų degustacinė vakarienė trimis, Mišelino žvaigždutėmis apdovanotame restorane Madride“, – sakys kapitonė Augusta.

Šį žaidimą galima žaisti ne tik studijoje, bet ir prie televizoriaus ekrano. O labiausiai „Kas po kiek?“ rūpi laidos partnerei „Maximai“. Remiantis Pricer.lt analizėmis, jau 29 kartus iš eilės pigiausių maisto prekių vidutinį krepšelį už mažiausią kainą galima susirinkti būtent „Maxima“ parduotuvėse.

„Kas po kiek?“ – šeštadieniais, 17.30 val. per TV3!

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų