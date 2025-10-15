TV3 dovanoja net 400 bilietų į išankstinę lietuviškos romantinės komedijos „Laimingos žvaigždės“ premjerą!

„TV3 Raudonasis kilimas“ – tai ypatingos filmų peržiūros, rengiamos kartu su „Forum Cinemas“.
Šio konkurso dalyviai jau išvydo lietuvišką komediją „Kaimynai“, 2-ąją kultinio filmo „ReEmigrantai“ dalį bei juoko ašaras šluostytis privertusius Vaigauskus filme „Legendinės legendos FELICITÀ“.
Šįkart žiūrovai kviečiami išvysti garsiausių žvaigždžių kupiną filmą „Laimingos žvaigždės“. Išskirtinė „TV3 Raudonojo kilimo“ premjera – jau spalio 29 d., 19 val.
Laimėti bilietus sau ir savo išrinktajam, draugui, šeimos nariui ar tiesiog bendraminčiui – paprasčiau nei paprasta. Žiūrėkite TV3 televiziją, ieškokite „TV3 Raudonojo kilimo“ QR kodo, užsiregistruokite ir laukite sėkmės burtų.
Iš viso net 400 – būtent tiek bilietų atiteks smalsiausiems žiūrovams, norintiems šią lietuviško kino premjerą išvysti pirmiesiems. Net 200 atsitiktiniu būdu išrinktų dalyvių į kino seansą galės atsivesti sau brangų žmogų ir pavaišinti jį specialiu spragėsių rinkiniu dviem. Ir visa tai – visiškai nemokamai.
Bilietus galėsite panaudoti anketoje pasirinktame kino teatre – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose arba Klaipėdoje – „TV3 Raudonojo kilimo“ premjeros metu.
Filme „Laimingos žvaigždės“ susitiks du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. J. Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt.
I. Stasiulytė). Dviejų žmonių kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasidės jau nuo pirmojo jų susitikimo.
Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti bus pakviestas kiekvienas žiūrovas.
Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.
„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.
Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.
J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.
Norite šį filmą pamatyti nemokamai? Nepraleiskite progos sudalyvauti „TV3 Raudonasis kilimas“ konkurse!
