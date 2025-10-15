Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

TV3 dovanoja net 400 bilietų į išankstinę lietuviškos romantinės komedijos „Laimingos žvaigždės“ premjerą!

2025-10-15 17:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 17:04

Ruduo daugeliui siejasi vien su pilkomis ir niūriomis spalvomis, tačiau juokas ir meilė daro stebuklus. Įsitikinkite tuo patys! Nuo šio rudens TV3 savo žiūrovus ir vėl pakvies išskirtinėms raudonojo kilimo premjeroms, kurių metu geriausius lietuviškus filmus kino teatre pamatysite pirmieji. 400 laimingųjų bilietai atiteks visiškai nemokamai! O pirmasis filmas, kuris, kartu su Ineta Stasiulyte ir Justinu Jankevičiumi jūsų rudeniui suteiks gražiausių spalvų – romantinė lietuviška komedija „Laimingos žvaigždės“.

TV3 dovanoja net 400 bilietų į išankstinę lietuviškos romantinės komedijos „Laimingos žvaigždės“ premjerą!

TV3 Raudonasis kilimas“ – tai ypatingos filmų peržiūros, rengiamos kartu su „Forum Cinemas“.

Šio konkurso dalyviai jau išvydo lietuvišką komediją „Kaimynai“, 2-ąją kultinio filmo „ReEmigrantai“ dalį bei juoko ašaras šluostytis privertusius Vaigauskus filme „Legendinės legendos FELICITÀ“.

Šįkart žiūrovai kviečiami išvysti garsiausių žvaigždžių kupiną filmą „Laimingos žvaigždės“. Išskirtinė „TV3 Raudonojo kilimo“ premjera – jau spalio 29 d., 19 val.

Laimėti bilietus sau ir savo išrinktajam, draugui, šeimos nariui ar tiesiog bendraminčiui – paprasčiau nei paprasta. Žiūrėkite TV3 televiziją, ieškokite „TV3 Raudonojo kilimo“ QR kodo, užsiregistruokite ir laukite sėkmės burtų.

Iš viso net 400 – būtent tiek bilietų atiteks smalsiausiems žiūrovams, norintiems šią lietuviško kino premjerą išvysti pirmiesiems. Net 200 atsitiktiniu būdu išrinktų dalyvių į kino seansą galės atsivesti sau brangų žmogų ir pavaišinti jį specialiu spragėsių rinkiniu dviem. Ir visa tai – visiškai nemokamai.

Bilietus galėsite panaudoti anketoje pasirinktame kino teatre – Vilniuje, Kaune, Šiauliuose arba Klaipėdoje – „TV3 Raudonojo kilimo“ premjeros metu.

Filme „Laimingos žvaigždės“ susitiks du žmonės – ramiai pajūrio name gyvenantis vienišas, talentingas muzikantas (akt. J. Jankevičius) ir televizijos žvaigždė su neįtikėtinais privalumais (akt.

I. Stasiulytė). Dviejų žmonių kelionė į meilę per išbandymus ir įvairius nesusipratimus prasidės jau nuo pirmojo jų susitikimo.

Ar meilė pajėgi nugalėti likimą? Ar žvaigždės iš tiesų laimingos, kai susitinka du žmonės? Būtent į tokius klausimus sau atsakyti bus pakviestas kiekvienas žiūrovas.

Filmo veiksmas mus nukels į gražiausius kurortus, baseinus, leis mėgautis jūros horizontais ir, žinoma, puikiausiais restoranais. Tai – vasaros svajonių romanas, kuriame susipina lengvumas, grožis ir jautrios istorijos.

„Man šis filmas – labai ypatingas. Prieš pat filmavimus teko atsisveikinti su tėčiu, o tėčio ir sūnaus linija filme svarbi, jautri ir itin artima. Tikiu, kad ir žiūrovai pajus tuos gilius jausmus, kuriuos išgyvena filmo personažai“, – sako režisierius Justinas Krisiūnas.

Tai – filmas, kuriame netrūks šviesos, geriausio humoro bei akimirkų, kurios leis pajusti gyvenimo pilnatvę.

J. Krisiūno filmo „Laimingos žvaigždės“ premjera Lietuvos kino teatruose – nuo spalio 30 dienos. Gero jausmo romantinėje komedijoje vaidina ir daugiau žinomų aktorių: puikus Larisos Kalpokaitės ir Mindaugo Capo duetas, Liubomiras Laucevičius, Aldona Vilutytė, Valentinas Krulikovskis ir kiti.

Norite šį filmą pamatyti nemokamai? Nepraleiskite progos sudalyvauti „TV3 Raudonasis kilimas“ konkurse!

