  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

60-metė aktorė stebina pavydėtina figūra ir jaunatviškumu: atskleidė paslaptį

2025-10-14 17:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-14 17:55

Garsioji aktorė Elizabeth Hurley, išgarsėjusi dar ankstyvaisiais 2000-aisiais televizijos seriale Gossip Girl, per visus šiuos metus išlaikė stulbinančią išvaizdą ir vis dar traukia dėmesį bei įkvepia gerbėjus net būdama 60-ies.

Elizabeth Hurley (nuotr. SCANPIX ir nuotr. Instagram)
5

0

Dalydamasi mintimis apie sveiko gyvenimo būdo svarbą, Elizabeth neseniai sakė, kad darbas su krūties vėžio kampanija jai parodė, jog „moterų sveikata yra absoliučiai gyvybiškai svarbi“.

Elizabeth Hurley
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elizabeth Hurley

„Turime rūpintis savo širdimi ir plaučiais. Turime tinkamai maitintis, ilsėtis ir tiesiog atsipalaiduoti. Gydytojai sako, kad tai vienas svarbiausių dalykų“, – sakė ji interviu „Us Weekly“, pridurdama, kad tai ne visada lengva.

„Tiesą sakant, vienas sunkiausių dalykų yra įveikti stresą ir išlikti ramiam. Tačiau tai labai svarbi mūsų sveikatos rutinos dalis.“

Per interviu Hurley taip pat atskleidė savo mitybos, sveikatos ir grožio paslaptis, kurios padeda jai išlikti tokiai spindinčiai.

Judėjimas – kasdienis ritualas

„Aš vaikštau kiekvieną dieną. Stengiuosi nueiti 10 tūkstančių žingsnių ir kasdien darau tempimo pratimus“, – dalijosi ji. Nors dauguma viešbučių turi sporto sales, aktorė prisipažįsta jų beveik nenaudojanti.

„Didžiąją dalį savo suaugusio gyvenimo praleidau viešbučių kambariuose, todėl stengiuosi sporto salę pasiimti su savimi. Visada turiu bėgimo batelius – išeinu pasivaikščioti ir pažinti naujus miestus“, – sako Elizabeth.

Paprasti pusryčiai ir odos priežiūra

Hurley rytus pradeda paprastai – omletu arba avokado skrebučiu su pomidorais.

Kalbėdama apie grožio rutiną, Elizabeth pabrėžia drėkinimo svarbą.

„Senstant oda dar labiau sausėja, todėl būtina naudoti gerą drėkinamąjį kremą, daugiau paakių, kūno ir net alkūnių kremo – visko daugiau“, – juokiasi ji.

 

