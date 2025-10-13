Naujausias Mino ir Dangės įrašas apstulbino sekėjus: „Didžiuojamės jumis“

Juo Dangė pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Svajingas šokis
Vaizdo įraše jiedu šoka pagal daugeliui žinomą Mino dainą „Saulėtam pajūry“. Ši daina buvo nuskambėjusi praeityje labai populiariame realybės šou „Kelias į žvaigždes“.
Prieraše Dangė rašė:
„Prisiminėme jaunystę! Kaip prieš 20 metų kartu „Kelias į žvaigždes“ dainavome šią dainą!!“
Įraše duetas svajingai ir elegantiškai sukasi šokio žingsneliu.
Gerbėjų komplimentai
Pasidalintos akimirkos sulaukė ir gerbėjų dėmesio: surinko daugiau nei tūkstantį patiktukų, o komentaruose netrūko gražių žodžių abiems atlikėjams:
„Nuostabūs, kaip ir prieš 20 metų!“
„Buvote nuostabus jaunimas ir dabar, po 20 metų esate nepakartojami, didžiuojamės jumis.“
„Šaunuoliai, gražu. Malonu jus vėl matyti.“
