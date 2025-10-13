Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
TV3 naujienos > Žmonės

Naujausias Mino ir Dangės įrašas apstulbino sekėjus: „Didžiuojamės jumis"

2025-10-13 14:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 14:55

Pirmajame realybės šou „Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi Danguolė Miniauskaitė-Dangė ir žinomas dainininkas Mindaugas Mickevičius-Mino prisiminė senus laikus, pasidalindami jausmingu vaizdo įrašu.

Pirmajame realybės šou „Kelias į žvaigždes" išgarsėjusi Danguolė Miniauskaitė-Dangė ir žinomas dainininkas Mindaugas Mickevičius-Mino prisiminė senus laikus, pasidalindami jausmingu vaizdo įrašu.

1

Juo Dangė pasidalijo socialiniame tinkle Facebook. Įrašu sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Svajingas šokis

Vaizdo įraše jiedu šoka pagal daugeliui žinomą Mino dainą „Saulėtam pajūry“. Ši daina buvo nuskambėjusi praeityje labai populiariame realybės šou „Kelias į žvaigždes“.

Prieraše Dangė rašė:

„Prisiminėme jaunystę! Kaip prieš 20 metų kartu „Kelias į žvaigždes“ dainavome šią dainą!!“

Įraše duetas svajingai ir elegantiškai sukasi šokio žingsneliu.

Gerbėjų komplimentai

Pasidalintos akimirkos sulaukė ir gerbėjų dėmesio: surinko daugiau nei tūkstantį patiktukų, o komentaruose netrūko gražių žodžių abiems atlikėjams:

„Nuostabūs, kaip ir prieš 20 metų!“

„Buvote nuostabus jaunimas ir dabar, po 20 metų esate nepakartojami, didžiuojamės jumis.“

„Šaunuoliai, gražu. Malonu jus vėl matyti.“

 

