TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Mino pirmąkart atskleidė tiesą apie šalia jo dažnai matomą berniuką: „Dievas jį man atsiuntė“

2025-10-07 17:30
2025-10-07 17:30
2025-10-07 17:30

Atlikėjas Mindaugas Mickevičius-Mino – dažnas svečias įvairiuose renginiuose. Čia jį galima pamatyti ne vieną – jam kompaniją neretai palaiko aštuonmetis Gustas. Iki šiol dainininkas nėra viešai kalbėjęs, kas jį sieja su šiuo berniuku, tačiau naujienų portalui tv3.lt Mino pirmą kartą papasakojo istoriją, kaip Gustas atsirado jo gyvenime. Pasirodo, juos sieja nepaprastas, beveik tėčio ir sūnaus ryšys, o už visa to slypi itin kilnus atlikėjo poelgis. 

3

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Mickevičių-Mino renginiuose dažnai galima pastebėti su mažamečiu berniuku. Štai neseniai Zapyškyje vykusiame teminio nuotykių parko atidaryme Mino taip pat džiaugėsi jo kompanija. Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su atlikėju ir pasidomėjus, koks ryšys juodu sieja, Mino papasakojo istoriją, kuri iki šiol buvo nutylėta.

Mindaugas Mickevičius-Mino
Mino atvėrė duris likimo nuskriaustai moteriai

Kaip pasakojo Mino, prieš devynerius metus jo gyvenime atsirado moteris, kuriai gyvenimas negailėjo išbandymų – ji itin sunkiai vertėsi, neturėjo artimųjų pagalbos. Negana to, laukėsi kūdikio.

„Net neprisimenu, iš kur apie ją sužinojau, galbūt iš pažįstamų ar socialinių tinklų. Bet tuo metu jos gyvenime buvo itin juodas periodas – mergina neturėjo nei kur gyventi, nei kur prisiglausti, užaugo be tėvų. Tuo laikotarpiu gyvenau vienas, tad nusprendžiu jai padėti, paremti ir priglausti į savo gyvenamąją vietą“, – atskleidė M. Mickevičius-Mino.

Kurį laiką sunkiai besiverčianti moteris gyveno pas Mino, susilaukė kūdikio, o vėliau, atsistojusi ant kojų, išsikėlė. Pasak atlikėjo, šiandien ji tvarkosi pati, tačiau jų draugystė nenutrūko – Mino iki šiol palaiko ryšį ne tik su drauge tapusia moterimi, bet ir jos sūnumi Gustu.

„Nuo tų laikų pripratome vienas prie kito, tad ir toliau palaikome ryšį, bendraujame. Kažkiek ir toliau padedu, nes jos sūnus augo be tėvo, jis tiesiog neegzistuoja. Aš pats Gustui esu krikšto tėtis, bet kartais jis mane pavadina ir tėčiu“, – sakė Mino.

Aštuonmetis Gustas – Mino gyvenimo dalis

Mino ir Gusto ryšys – itin stiprus ir artimas. Juodu ne tik kartu keliauja į renginius, bet ir leidžia laiką po pamokų, vyksta į keliones bei koncertus.

„Dažniausiai jis visą vasarą prabūna su manimi koncertuose pajūryje. Kartais netgi pasirodo ant scenos, pašoka. Esu išleidęs kūrinį „Vieną kartą“, kurio vaizdo klipo žvaigždė yra Gustas, ten sudėtos akimirkos iš jo vaikystės. Tai jis traktuoja, kad šis kūrinys – jo daina“, – šiltai pasakojo atlikėjas.

Pasak Mino, Gustas – itin meniškas berniukas. Be to, augdamas šalia žinomo Lietuvos atlikėjo, dažnai būdamas renginiuose ir koncertuose, aštuonmetis taip įprato prie dėmesio, kad visai nebebijo lipti ant scenos.

„Mano brolis turi vaikų, kuriuos sunku pakviesti ant scenos, jie nedrįsta. O Gustas taip įprato prie buvimo renginiuose, fotografų matymo, kad visai nebebijo nei scenos, nei masės žmonių. Nežinau, ar ateityje palinks į muziką, bet jis išties labai meniškas ir komunikabilus“, – teigė jis.

Tiesa, Mino pabrėžė, kad Gusto mama nėra jo širdies draugė. Tačiau savo vaikų neturintis vyras itin džiaugiasi, kad likimas padovanojo galimybę matyti šalia augantį berniuką ir jam padėti.

„Aš visiems sakau, kad tai yra mano pusė sūnaus. Matyt, jam reikėjo tėvo, tad Dievas atsiuntė jį man. Kadangi pats vaikų neturiu, man labai malonu pasijusti tėvu, nors ir netikru“, – šyptelėjo M. Mickevičius-Mino.

gustas
gustas
2025-10-07 17:47
...labai gražus straipsnis ir Mino poelgis...sėkmės visiems, o daugiausiai - Gustui...
Atsakyti
Labai gražus pavyzdys
Labai gražus pavyzdys
2025-10-07 17:52
Laimės jiems visiems.
Daugiau tokių pavyzdžių, kad būtų pasaulyje .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
