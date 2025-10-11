40-metį minintis Liudas Mikalauskas 1 gerbėjos staigmenos nepamiršta iki šiol: „Viena keisčiausių, kokias esu gavęs“

Kalbėdamas apie šiuos metus, jis papasakojo, kad gyvenimo ritmas yra ypač įtemptas, bet susidėlioti prioritetus ir sustoti padeda mažiausia dukrytė.
„Vėl tas pats bėgimas, tas pats likimas ir ta pati svajonė – kad gyvenimas bent šiek tiek taptų ramesnis. Kai atsirado trečioji dukrytė, nors tai labiau pareitų metų nuopelnas, nes ji jau antrus metus keliauja savo gyvenimo keliu, sakyčiau, ji įnešė daugiau proto į mūsų gyvenimą.
Aiškiau dėliojasi prioritetai – šeima visgi yra numeris vienas, o darbai, jie niekada nesibaigs. Ta bėgimo rutina nesustos, kol patys jos nesustabdysime. Trečioji dukra man atnešė minčių, kad gal jau atėjo metas daugiau dėmesio skirti vaikams – amžius po truputį eina link gražaus, brandesnio gyvenimo etapo“, – teigė jis.
L. Mikalauskas – užsiėmęs žmogus, balansuojantis tarp operos solisto, laidų vedėjo karjeros ir tėvystės, taip pat stengdamasis skirti laiko ir savo laisvalaikiui. Jis atskleidė, kad viską suspėti padeda vienas dalykas.
„Viską labai planuoju. Mano kalendorius surašytas kone po minutę – net tokie dalykai kaip interviu davimas įsiterpia tarp kitų darbų. Tokie spontaniški dalykai man gyvenime nutinka labai retai – viskas pas mane būna kruopščiai suplanuota.
Tiesa, veiklų dabar labai daug – Nacionalinis operos ir baleto teatras, intensyvi koncertinė veikla, nemažai organizacinio darbo. Tad tenka viską derinti, bet žmogus vis tiek kažkaip prisitaiko – kitaip tiesiog neįmanoma“, – pasakojo solistas.
Jubiliejaus planai
Dainininkas taip pat papasakojo, kaip planuoja švęsti jubiliejų. Nors pasak jo, dažniausiai didelių vakarėlių nerengia, šiais metais nusprendė šventei skirti daugiau.
„Negaliu sakyti, kad mes labai švenčiame gimtadienius – dažniausiai juos paminime nedideliame draugų ar kaimynų rate. Tačiau šiemet nusprendžiau, kad visgi noriu paminėti šventę šiek tiek plačiau, todėl pakviečiau daugiau draugų. Netoli namų išsinuomojau vietą, o kadangi spalio 11-oji, mano gimtadienis, šiemet išpuola šeštadienį – tai puiki diena švęsti“, – džiaugėsi jis.
Liudas šyptelėjo sakydamas, kad draugai klausinėjo apie gimtadienio koncertą, tačiau šįkart jis nusprendė savo ypatingą dieną praleisti kitaip.
„Pagrindinis bičiulių klausimas buvo, ar vyks jubiliejinis koncertas. Atsakiau, kad ne – juk tikrai pakankamai daug koncertuoju gyvenime, todėl šįkart noriu sau leisti nesurengti tradicinio jubiliejaus visuomenei.
Šiemet labiausiai norisi tiesiog pabūti su artimaisiais, pasidžiaugti, prisiminti senus draugus, pasikalbėti, pabendrauti. To šįkart ir trokštu labiausiai“, – atviravo L. Mikalauskas.
Mėgstamiausios dovanos ir keisčiausios gerbėjos lauktuvės
Kalbėdamas apie mėgstamiausias dovanas, vyras papasakojo, kad jų dažnai susilaukia ir ne per gimtadienį – gerbėjai mėgsta dovanoti jas po koncertų. Būtent todėl, anot pašnekovo, jis labai vertina dovanas, suteikiančias patirčių.
„Mėgstu dovanas, kurios yra patyriminės. Labai nemėgstu daiktų – tai, manau, puikiai supranta visi artistai, nes mūsų namai jau pilni įvairių daiktų. Kur tik nuvažiuoji – koncertas, bendruomenės priėmimas – visur gauni kokį nors suvenyrą, skulptūrėlę, paveikslą.
Žinoma, tokių dalykų juk neišmesi, tad viskas kaupiasi, dėliojasi, bando surasti vietą namuose – ant sienų, židinio. Tad kai pamatau, kad kas nors man dovanoja dar vieną daiktą, iškart pagalvoju: kur aš jį padėsiu? “, – juokdamasis sakė operos solistas.
Jis papasakojo ir apie labiausiai įsiminusią gerbėjos dovaną, kuri privertė nustebti.
„Pirmoje eilėje sėdėjo labai garbaus amžiaus moteris – tikrai virš devyniasdešimties. Su tokiomis spindinčiomis akimis ji visą koncertą į mane žiūrėjo. Po pasirodymo priėjo ir įteikė man maišelį.
Parsivežiau jį namo, atidariau – o ten sulankstytas „Nemuno“ butelis, o viduje – skaidrus naminis samagonas. Pagalvojau: „Na va, mylimam artistui moteris dzūkė atnešė, ką turėjo geriausio.“ Tai, ko gero, viena keisčiausių dovanų, kokias esu gavęs“, – su šypsena prisiminė Liudas.
Juokaudamas sako: „Mes, artistai, kaip klebonai“
Pašnekovo teigimu, dabar žmonės labiausiai mėgsta dovanoti valgomas dovanas ir net pajuokavo, kad artistai – kaip klebonai.
„Pastaruoju metu žmonės vis dažniau dovanoja „suvalgomas“ ar „sunaudojamas“ dovanas. Keli metai jau taip tęsiasi. Vieną kartą, kai buvo atvažiavę draugai iš Amerikos, kalbėjomės ta tema – jie pastebėjo, kad lietuviai dažnai dovanoja maistą. Pažvelgiau į savo stalą – jis buvo nukrautas įvairiausiu maistu, viskas, ką žmonės per savaitę buvo sunešę.
Juokais sakiau: „Mes, artistai, kaip klebonai – jeigu neduotų pinigų, vis tiek išgyventume iš to, ką žmonės atneša“, – šmaikštavo žinomas vyras.
Pasak jo, didžiausias malonumas ir geriausia dovana – akimirkos su mylimais žmonėmis.
„Labiausiai mėgstu patirtis – keliones, išvykas į SPA su žmona, poilsį. Dažnai sau pasidovanojame tokias poilsines patirtis arba tiesiog vieną laisvą dieną, praleistą kartu su draugais ar šeima. Tokios akimirkos – tai didžiausios dovanos“, – sakė jis.
Netikėtai atvykstantys bičiuliai ir dovanos nuo kaimynų
L. Mikalauskas per gimtadienį sulaukia daugybės sveikinimų, į kuriuo atsakyti paskiria nemažą dalį savo laiko. Jis taip pat papasakojo, kad mėgsta staigmenas.
„Aišku, dabar per gimtadienius atsirado tokia tradicija – atsakyti visiems sveikintojams. Tam reikia skirti bent keturias valandas, nes sveikintojų būna išties daug. O šiaip kažkokios ypatingos tradicijos neturiu. Labiausiai džiaugiuosi, kai kas nors netikėtai atvyksta“, – kalbėjo Liudas.
Kalbėdamas apie netikėtus sveikinimus, jis prisiminė vieną iki šiol šildančią istoriją, kai į namus netikėtai atvyko jo bičiulė, žinoma aktorė.
„Prisimenu vieną kartą, prieš keletą metų, atsikėliau ryte – skambina į duris. Atidarau, o ten aktorė Virginija Kochanskytė su savo vyro Arūno Sakalausko padarytu marmuriniu angelu. Ji sako: „Liudai, sėdau į automobilį Klaipėdoje ir atvažiavau pas tave į svečius, atšvęsti gimtadienio ir išgerti kavos.“ Tokios staigmenos man labai patinka“, – teigė pašnekovas.
Meilę savo gimtadienio dieną jis jaučia ne tik iš šeimos ir draugų, bet ir kaimynystėje gyvenančių žmonių, kurie moka nustebinti.
„Dažnai būna ir taip, kad randu prie durų paliktą lauktuves – kokių nors kaimiškų dešrų, kiaušinių. Gyvename kaime, tad žmonės, net neprisistatydami, atneša ką nors nuo savęs. Beveik kiekvienais metais gimtadienio rytą prie laiptų būna palikta kokia nors dovana.
Aišku, tai labai malonu – tiek tas dėmesys, tiek sveikinimai socialiniuose tinkluose, tiek netikėti susitikimai ar sveikinimai koncerto metu. Kartais kolegos net praneša publikai: „Šiandien – Liudo gimtadienis!“ Ir visi ploja. Tas žmonių parodytas dėmesys ir meilė – be galo mielas dalykas“, – džiaugdamasis sakė jis.
Nustemba dėl amžiaus
Anot pašnekovo, skaičius 40 jo negąsdina, netgi priešingai – dabar jis jaučiasi atėjęs į savo amžių. Liudas neslėpė, kad dauguma žmonių net nustemba sužinoję jo dabartinį amžių.
„Galiu pasakyti vieną dalyką – pagaliau pradedu sulaukti savo amžiaus.
Kodėl taip sakau? Dažnai žmonės, kai kalbamės, paklausia, kiek man metų. Atsakau: „Trisdešimt kažkiek.“ Tada jie išpučia akis ir sako: „Negali būti, galvojom, kad jums 45 ar net 50.“ Aš tik nusijuokiu – kaip man gali būti tiek metų?
Todėl dabar, kai galiu drąsiai sakyti, kad man jau keturiasdešimt ir daugiau, nebebus taip nejauku. Atrodo, pagaliau įžengiu į savo tikrąjį amžių – tą, kokį žmonės manyje mato“, – pasakojo L. Mikalauskas.
Pasak jo, žmonės taip mano tikriausiai dėl to, kad tiek karjeroje, tiek asmeniniame gyvenime buvo daug nuveikta.
„Matyt, taip yra todėl, kad esu daug nuveikęs, labai aktyvus – veiklų, koncertų, darbų buvo daugybė. Tad žmonės natūraliai mane įsivaizduoja vyresnį, brandesnį“, – sakė Liudas.
