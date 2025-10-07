Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budraitis perrinktas Nacionalinio dramos teatro vadovu

2025-10-07 09:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 09:16

Dar vieną kadenciją vadovauti Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui perrinktas dabartinis teatro vadovas Martynas Budraitis, pranešė Kultūros ministerija.

Martynas Budraitis (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Dar vieną kadenciją vadovauti Lietuvos nacionaliniam dramos teatrui perrinktas dabartinis teatro vadovas Martynas Budraitis, pranešė Kultūros ministerija.

Ministerijos surengtame konkurse dalyvavo iš viso trys pretendentai. Juos vertino septynių narių konkurso komisija, kurią sudarė scenos meno ekspertai ir Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai.

Numatytas pareigas M. Budraitis oficialiai pradės eiti, jo tinkamumą patvirtinus atitinkamoms institucijoms. 

Nacionaliniam dramos teatrui M. Budraitis vadovauja nuo 2010 metų. Teatro vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

