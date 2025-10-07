Budraitis perrinktas Nacionalinio dramos teatro vadovu

Ministerijos surengtame konkurse dalyvavo iš viso trys pretendentai. Juos vertino septynių narių konkurso komisija, kurią sudarė scenos meno ekspertai ir Kultūros ministerijos valstybės tarnautojai.
Numatytas pareigas M. Budraitis oficialiai pradės eiti, jo tinkamumą patvirtinus atitinkamoms institucijoms.
Nacionaliniam dramos teatrui M. Budraitis vadovauja nuo 2010 metų. Teatro vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.
