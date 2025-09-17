Iš Justino Jankevičiaus – siūlymas, kur panaudoti invazinius šliužus: sulaukė intriguojančios Vitos Žibos reakcijos

Šįkart J. Jankevičius turėjo pastebėjimų apie invazinius šliužus, nuo kurių šiemet neatsigina didžioji dalis Lietuvos gyventojų, o dėl „nuėstų“ augalų nuostolių patiriantys žmonės socialiniuose tinkluose diskutuoja apie priemones, kaip juos išnaikinti.
Šliužus palygino su lubrikantais
Nors didžiąją laiko dalį humoristai diskutavo apie politiką ir per savaitę įvykusius įvykius, vienu metu J. Jankevičius netikėtai pakeitė temą, o jo minties šuolis atklydo iki lietuvius nervinančių šliužų.
„Beje, kalbant apie gerus lubrikantus, tai sraigės gleivės, invaziniai šliužai... Rudieji“, – kur praktiškai galima pritaikyti šiuos gyvius siūlė J. Jankevičius.
Juokelį išklausiusi komikė Vita Žiba nusprendė smagią diskusiją pratęsti.
„Tavo kelnėse yra invazinis šliužas“, – atkirto šmaikščioji TV laidų vedėja ir tikra naujojo šou „Soliariumas“ pažiba.
Smagių juokelių netrūko ir apie Lietuvos įžymybes
Laidos vedėjams pro akis neprasprūdo praėjusią savaitę žinomą šalies solistą Merūną Vitulskį ir jo šeimą ištikusi nelaimė Kuršių mariose.
Su laivu plaukioję Vitulskiai su draugais buvo priversti šokti į vandenį, nes šis pradėjo netikėtai grimzti į dugną.
Laive tuo metu buvo šeši suaugę ir keturi vaikai
„Ačiū Dievui, kad visi turėjom gelbėjimosi liemenes. Bet vaikai buvo šoke – vieni verkė, kiti nesuprato, kas vyksta. Dar prieš kelias minutes jiems sakiau: „Nesušlapkit batų, saugokit kojytes.“ O po kelių akimirkų jau rėkiu: „Šokit visi su rūbais į vandenį!“ – po patirto šoko ir laimingai pasibaigusios dienos portalui tv3.lt pasakojo M. Vituslkis.
Kadangi viskas baigėsi laimingai, laidos „Soliariumas“ vedėja, komikė Vita Žiba į viską pažvelgė pro lengvos ironijos prizmę ir pakomentavo M. Vitulskio socialiniuose tinkluose įkeltą nuotrauką, kurioje jis neatrodė itin sutrikęs.
„Bet koks nuliūdęs Merūnas nuotraukoje toje kitoje, nes šalia laivo jis laimingesnis, prie skęstančio laivo laimingesnis nei įprastame pokalbyje su mikrofonu“, – laidos metu parodytą koliažą komentavo V. Žiba.
Smagų laidos epizodą ir daugiau kandžių vedančiųjų diskusijų žiūrėkite straipsnio pradžioje.
