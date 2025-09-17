Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Justino Jankevičiaus – siūlymas, kur panaudoti invazinius šliužus: sulaukė intriguojančios Vitos Žibos reakcijos

2025-09-17 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-17 21:15

Naujoje satyrinėje TV3 laidoje „Soliariumas“, kurios vedėjai – Justinas Jankevičius, Vita Žiba, Mantas Grimalis ir Aidas Puklevičius, vėl su humoro doze buvo aptarinėjimo nūdienos aktualijos.

Naujoje satyrinėje TV3 laidoje „Soliariumas“, kurios vedėjai – Justinas Jankevičius, Vita Žiba, Mantas Grimalis ir Aidas Puklevičius, vėl su humoro doze buvo aptarinėjimo nūdienos aktualijos.

REKLAMA
5

Šįkart J. Jankevičius turėjo pastebėjimų apie invazinius šliužus, nuo kurių šiemet neatsigina didžioji dalis Lietuvos gyventojų, o dėl „nuėstų“ augalų nuostolių patiriantys žmonės socialiniuose tinkluose diskutuoja apie priemones, kaip juos išnaikinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šliužus palygino su lubrikantais

Nors didžiąją laiko dalį humoristai diskutavo apie politiką ir per savaitę įvykusius įvykius, vienu metu J. Jankevičius netikėtai pakeitė temą, o jo minties šuolis atklydo iki lietuvius nervinančių šliužų.

REKLAMA
REKLAMA

„Beje, kalbant apie gerus lubrikantus, tai sraigės gleivės, invaziniai šliužai... Rudieji“, – kur praktiškai galima pritaikyti šiuos gyvius siūlė J. Jankevičius.

REKLAMA

Juokelį išklausiusi komikė Vita Žiba nusprendė smagią diskusiją pratęsti.

„Tavo kelnėse yra invazinis šliužas“, – atkirto šmaikščioji TV laidų vedėja ir tikra naujojo šou „Soliariumas“ pažiba.

Smagių juokelių netrūko ir apie Lietuvos įžymybes

Laidos vedėjams pro akis neprasprūdo praėjusią savaitę žinomą šalies solistą Merūną Vitulskį ir jo šeimą ištikusi nelaimė Kuršių mariose.

REKLAMA
REKLAMA

Su laivu plaukioję Vitulskiai su draugais buvo priversti šokti į vandenį, nes šis pradėjo netikėtai grimzti į dugną.

Laive tuo metu buvo šeši suaugę ir keturi vaikai

„Ačiū Dievui, kad visi turėjom gelbėjimosi liemenes. Bet vaikai buvo šoke – vieni verkė, kiti nesuprato, kas vyksta. Dar prieš kelias minutes jiems sakiau: „Nesušlapkit batų, saugokit kojytes.“ O po kelių akimirkų jau rėkiu: „Šokit visi su rūbais į vandenį!“ – po patirto šoko ir laimingai pasibaigusios dienos portalui tv3.lt pasakojo M. Vituslkis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kadangi viskas baigėsi laimingai, laidos „Soliariumas“ vedėja, komikė Vita Žiba į viską pažvelgė pro lengvos ironijos prizmę ir pakomentavo M. Vitulskio socialiniuose tinkluose įkeltą nuotrauką, kurioje jis neatrodė itin sutrikęs.

„Bet koks nuliūdęs Merūnas nuotraukoje toje kitoje, nes šalia laivo jis laimingesnis, prie skęstančio laivo laimingesnis nei įprastame pokalbyje su mikrofonu“, – laidos metu parodytą koliažą komentavo V. Žiba.

Smagų laidos epizodą ir daugiau kandžių vedančiųjų diskusijų žiūrėkite straipsnio pradžioje.

„Soliariumas“ – kiekvieną trečiadienį, 19.30 val. per TV3.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE:

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų