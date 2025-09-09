Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Merūnui Vitulskiui išplaukus su šeima laivu šis ėmė skęsti: „Vieni verkė, kiti nesuprato“

2025-09-09 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 10:25

Iš pirmo žvilgsnio – tobulas savaitgalis, kuris vos nesibaigė tragedija. Merūno Vitulskio ir dvi kitos šeimos su vaikais išplaukė pasimėgauti Kuršių mariomis, tačiau ramų pasiplaukiojimą netikėtai pavertė tikra drama – į dugną pradėjęs grimzti laivas, skubus šuolis į vandenį ir sugadinti daiktai.

Iš pirmo žvilgsnio – tobulas savaitgalis, kuris vos nesibaigė tragedija. Merūno Vitulskio ir dvi kitos šeimos su vaikais išplaukė pasimėgauti Kuršių mariomis, tačiau ramų pasiplaukiojimą netikėtai pavertė tikra drama – į dugną pradėjęs grimzti laivas, skubus šuolis į vandenį ir sugadinti daiktai.

„Tai buvo tarsi žaibas iš giedro dangaus“, – portalui tv3.lt pasakojo Merūnas Vitulskis.

Nuskendo Merūną Vitulskį plukdęs laivas (nuotr. asm. archyvo)
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nuskendo Merūną Vitulskį plukdęs laivas (nuotr. asm. archyvo)

Ramus plaukimas virto košmaru

„Prieš tris metus vienas mano labai artimas draugas, grįžęs iš užsienio, nusipirko laivą ir jį gražiai restauravo. Raudonmedžio laivas – viskas atrodė puikiai. Pagaliau po trejų metų, atsiradus laisvam savaitgaliui, sutikau atvažiuoti ir truputį pažvejoti“, – apie savaitgalio pradžia pasakojo dainininkas M. Vitulskis.

Merūnas pasakoja, kad laivas buvo didelis, viskas atrodė saugu. Oras – pasaka: saulė, šiltas vanduo, jokio vėjo. Tačiau netrukus ramybę nutraukė staigus smūgis.

„Staiga – bum! Ne visai smūgis, labiau kaip jausmas, tarsi motociklas praplauktų. Atrodė, lyg trys bangos iš dugno būtų mušusios. Bet mes plaukėme gana sparčiai, gal kokiu 40 ant 30, kai staiga laivas trenkėsi į dugną. Viduryje laivo staiga pakilo dangtis, pradėjo veržtis didžiulė srovė vandens ir laivas ėmė skęsti“, – prisimena Merūnas.

Anot jo, niekas nesuprato, kas vyksta, visi buvo šoke ir galvojo, kad trūko žarna arba sugriuvo siurblys, kuris vandenį ištraukia.

Skubiai – į vandenį su vaikais

Laive tuo metu buvo šeši suaugę ir keturi vaikai.

„Ačiū Dievui, kad visi turėjom gelbėjimosi liemenes. Bet vaikai buvo šoke – vieni verkė, kiti nesuprato, kas vyksta. Dar prieš kelias minutes jiems sakiau: „Nesušlapkit batų, saugokit kojytes.“ O po kelių akimirkų jau rėkiu: „Šokit visi su rūbais į vandenį!“ – pasakoja M. Vituslkis.

Merūnas priduria, kad laivas viršyti svorio tikrai negalėjo.

„Iš viso laive buvome gal šeši suaugę ir keturi vaikai – jokių viršsvorių nebuvo, laivas talpina iki penkiolikos žmonių. Bet nuskendo visi daiktai. Tik nosys išlindusios virš vandens matėsi.“

Pagalba atskubėjo laiku

Laimei, dar prieš įvykį laivas praplaukė pro tėvą su sūnumi, kurie plaukę į Nidą nuvežti bulvių broliui.

„Jie patys pasakojo, kad matė mūsų gražų raudoną laivą ir po kelių minučių pastebėjo, kad užpakalis jau po vandeniu. Tuomet jie metėsi ant gazo, atplaukė ir pirmiausia paėmė vaikus.“

Nors žmonės liko sveiki, daiktų išgelbėti nepavyko.

„Telefonai, meškerės, iPad’ai – viskas dugne. Visi daiktai peršlapo. Tik vienas mano telefonas šiandien dar stebuklingai veikia“, – sakė dainininkas, pridurdamas, kad telefoną, deja, teks keisti.

Naktį traukė laivą

Po avarijos šeimos dar visą dieną kovojo, kad ištrauktų nuskendusį laivą.

„Samdėm traktorių, trosais traukėm, kiti laivai padėjo. Reikėjo krantą sulyginti. Ir tik vidurnaktį, apie 12 valandą nakties, pagaliau užkėlėm laivą ant karučio.“

Nors patirtis buvo baugi, visi džiaugiasi, kad baigėsi laimingai.

„Erika namie pajuokavo: „Na ką, prabangi kelionė gavosi“, – šypsosi Merūnas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

