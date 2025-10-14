Nuo idėjos iki ekrano: TV3 grupė Latvijoje skelbia konkursą naujam televizijos serialui

TV3 Latvija ieško idėjų didelio masto televizijos serialo projektui – su mažiausiai 50 serijų per sezoną ir 26 minučių trukme kiekvienai serijai.
Tikslas – sukurti turinį, kuris būtų transliuojamas keturis kartus per savaitę ir pritrauktų plačią auditoriją – nuo jaunimo iki suaugusiųjų, ypatingą dėmesį skiriant šeimoms skirtam pramoginiam turiniui. Pageidautinas žanras – drama, kuri natūraliai derina komedijos, romantikos ir kriminalo elementus, o veiksmas vyksta šiuolaikinėje Latvijoje.
„Norime sukurti televizijos serialą, kuris taptų neatskiriama žiūrovų kasdienio gyvenimo dalimi ir tikru emocijų šaltiniu. Kviečiame prodiuserius mąstyti drąsiai, kūrybiškai ir ilgalaikėje perspektyvoje – kurti siužetus, kurie galėtų vystytis per kelis sezonus ir užmegzti stiprų emocinį ryšį su žiūrovais. Vertindami paraiškas, ypatingą dėmesį skirsime projekto dramatinei ir meninei kokybei, kūrybinės komandos patirčiai, aiškiam gamybos planui ir šiuolaikiniam meniniam požiūriui“, – pabrėžė Elīna Jēkabsone, TV3 grupės Latvijoje programų direktorė.
Kaip pateikti paraišką?
Pareiškos priimamos iki 2026 metų sausio 5 d. 8:00 val.
Prodiuseriai kviečiami pateikti šiuos pasiūlymus:
• Serialo koncepcijos aprašymas ir jos aktualumo pagrindimas;
• Pagrindinių siužeto linijų ir personažų charakteristikos;
• Ateities sezonų vystymo planas;
• Gamybos komandos portfolio ir pagrindinių kūrybinės komandos narių gyvenimo aprašymai;
• Pasiūlytas gamybos tvarkaraštis ir biudžeto įvertinimas;
• Meninė nuotaikų lentelė ir vizualiniai šaltiniai;
• Pageidautina – 2–3 serijų scenarijaus kontūras (įskaitant dialogus).
Prašome siųsti konkursinius darbus el. paštu: [email protected]
