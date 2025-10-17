Kalendorius
Monikos Liu gyvenime – pokyčiai: įsigijo naują automobilį

Garsios dainininkės Monikos Liu gyvenime įvyko pokyčiai. Moteris seną automobilį iškeitė į naują, tačiau liko prie tos pačios markės.

47

Šia žinia ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram.

Nusipirko naują automobilį

Ji atskleidė, kad nusipirko VOLVO XC60 visureigį.

Monika įsiamžino naujame automobilyje, o prie nuotraukų rašė:

„Nauji ratai!

3 metai ir atsisveikinau su savo mažyte XC40. Įsitikinau VOLVO komfortu ir patikimumu, todėl nedvejojau, kad ir kitas mano automobilis bus VOLVO.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šį kartą mano širdį pakerėjo atnaujintas XC60 visureigis – labai erdvus (kad tilptų ir šuniukai, ir koncertinės suknelės), dar gražesnis, dar išmanesnis ir toks pat užtikrintai saugus.

Man ši savybė yra viena svarbiausių, nes tiek kursuodama kasdieniais reikalais, tiek keliaudama į koncertus skirtinguose miestuose noriu jaustis ramiai ir saugiai.“

Instagram istorijoje ji taip pat sakė, kad jai ypač patinka „didesnis ekranas, salono spalva.“

