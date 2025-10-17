Egidijaus Sipavičiaus gyvenime – naujas vingis

Koncerto metu žiūrovai buvo pakviesti į muzikinę kelionę per laiką – Egidijus kartu su gyva grupe atliko Roberto Stanionio ir kitų autorių kūrinius, tarp kurių skambėjo populiariausios atlikėjo dainos, tokios kaip „Antilopė“, „Pėdsakai“, „Miškų dukra“, „Į Tave”, „Labas rytas” ir kitos. O svarbiausia yra tai, kad E. Sipavičius grąžino 8-ojo dešimtmečio skambesį, kuris sukelia nostalgijos ir stiprių emocijų pliūpsnį.
Neslėpė džiaugsmo
Dainininkas džiaugėsi galėdamas pristatyti šį leidinį:
„Vinilinės plokštelės man atrodo ilgalaikės, nesenstantis ritualas – jų muzikos klausymasis – yra nepakartojamas. Tikiuosi, kad daugelis norės turėti šį leidinį savo kolekcijoje,“ – priduria jis.
Šie kūriniai toliau palieka neišdildomą pėdsaką Lietuvos muzikos istorijoje ir bus pristatomi gyvo garso koncertų ture po Lietuvą: spalio 17 d. Šiaulių kultūros centre, spalio 31 d. Panevėžio muzikiniame teatre, gruodžio 4 d. Kauno kultūros centre, gruodžio 28 d. Klaipėdos koncertų salėje.
Viso vakaro metu žiūrovai jautėsi lyg perkelti į laikus, kai šios dainos pirmą kartą užbūrė jų širdis. Kiekvienas kūrinys buvo atliktas su dideliu užsidegimu ir energija, o E. Sipavičius ne kartą dėkojo publikai už palaikymą ir dalijosi prisiminimais apie savo muzikinį kelią.
