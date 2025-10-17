Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Egidijaus Sipavičiaus gyvenime – naujas vingis

2025-10-17 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 12:55

Ketvirtadienio vakarą Šv. Kotrynos bažnyčioje įvyko nepamirštamas muzikinis renginys, kurio metu Egidijus Sipavičius sužavėjo publiką savo naujojo albumo „Pėdsakai“ pristatymu. Renginys pritraukė pilnutėlę salę klausytojų, kuri galėjo mėgautis ne tik nostalgiška muzika, bet ir dainininko pasirodymu.

Egidijus Sipavičius (nuotr. Liusjeno Kulbio)
26

Koncerto metu žiūrovai buvo pakviesti į muzikinę kelionę per laiką – Egidijus kartu su gyva grupe atliko Roberto Stanionio ir kitų autorių kūrinius, tarp kurių skambėjo populiariausios atlikėjo dainos, tokios kaip „Antilopė", „Pėdsakai", „Miškų dukra", „Į Tave", „Labas rytas" ir kitos. O svarbiausia yra tai, kad E. Sipavičius grąžino 8-ojo dešimtmečio skambesį, kuris sukelia nostalgijos ir stiprių emocijų pliūpsnį.

2

Koncerto metu žiūrovai buvo pakviesti į muzikinę kelionę per laiką – Egidijus kartu su gyva grupe atliko Roberto Stanionio ir kitų autorių kūrinius, tarp kurių skambėjo populiariausios atlikėjo dainos, tokios kaip „Antilopė“, „Pėdsakai“, „Miškų dukra“, „Į Tave”, „Labas rytas” ir kitos. O svarbiausia yra tai, kad E. Sipavičius grąžino 8-ojo dešimtmečio skambesį, kuris sukelia nostalgijos ir stiprių emocijų pliūpsnį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Egidijus Sipavičius (nuotr. Liusjeno Kulbio)
(26 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Egidijus Sipavičius (nuotr. Liusjeno Kulbio)

Neslėpė džiaugsmo

Dainininkas džiaugėsi galėdamas pristatyti šį leidinį:

„Vinilinės plokštelės man atrodo ilgalaikės, nesenstantis ritualas – jų muzikos klausymasis – yra nepakartojamas. Tikiuosi, kad daugelis norės turėti šį leidinį savo kolekcijoje,“ – priduria jis.

Šie kūriniai toliau palieka neišdildomą pėdsaką Lietuvos muzikos istorijoje ir bus pristatomi gyvo garso koncertų ture po Lietuvą: spalio 17 d. Šiaulių kultūros centre, spalio 31 d. Panevėžio muzikiniame teatre, gruodžio 4 d. Kauno kultūros centre, gruodžio 28 d. Klaipėdos koncertų salėje.

Viso vakaro metu žiūrovai jautėsi lyg perkelti į laikus, kai šios dainos pirmą kartą užbūrė jų širdis. Kiekvienas kūrinys buvo atliktas su dideliu užsidegimu ir energija, o E. Sipavičius ne kartą dėkojo publikai už palaikymą ir dalijosi prisiminimais apie savo muzikinį kelią.

