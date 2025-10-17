Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tokias jautrias laidotuves Lietuvoje matė seniai: išlydėta itin gerbiama moteris

2025-10-17 09:20 / šaltinis: AlytusPlius
2025-10-17 09:20

Ketvirtadienį į amžinybę palydėta alytiškė medikė Marija Barauskienė, atidavusi savo gyvenimą vaikų gydymui ir medicinai. 

Anapilin palydėta medikė Marija Barauskienė (nuotr. AlytusPlius.lt/Facebook, 123rf.com)

Ketvirtadienį į amžinybę palydėta alytiškė medikė Marija Barauskienė, atidavusi savo gyvenimą vaikų gydymui ir medicinai. 

0

Šv. Liudviko bažnyčioje Šv. Mišias už velionę aukojo klebonas Marius Talutis. 

Atsisveikinta su tūkstančius vaikų gydžiusia medike Marija Barauskiene

81-erių sulaukusi moteris palaidota laikantis senųjų tradicijų: atsisveikinimo namų „Skausmo užuovėja“ vyrai įnešė karstą į bažnyčią, kunigas atliko apšlakstymo ir smilkymo apeigas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Dėkojame Viešpačiui už Marijos Barauskienės nuveiktus gerus darbus. Jos gyvenimo kelias prasidėjo 1944 metais.

Nuoširdžiai dėkoju artimiesiems, kad turėjau galimybę su ja bendrauti – susitikdavome kiekvieno mėnesio pirmąjį penktadienį.

Paskutinįkart Mariją aplankiau jau ligoninėje. Ji visą gyvenimą paskyrė medicinai, dirbo su vaikais. Mokėjo jiems dovanoti švelnumą ir gerumą net ligos akivaizdoje, kai reikėdavo leisti vaistus ar guosti sergančius mažylius.

Net ir sirgdama pati – ji išliko šviesi, kupina gerumo ir šypsenos,“ – bažnyčioje kalbėjo kunigas M. Talutis.

Atsisveikinimo akimirkas iš Šv. Mišių fiksavo AlytusPlius.lt.

Autorė: Daina Baranauskaitė

