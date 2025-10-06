Atsakė, ar reikia nešti vokelį einant į laidotuves: kiti mano neteisingai

Apie svarbiausius etiketo niuansus naujienų portalui tv3.lt atskleidžia etiketo lektorė, „Instagram“ paskyros „raffine.etiketas“ įkūrėja Emilija Ždanovič-Pečkienė, kuri dalijasi praktiniais patarimais, kaip parodyti pagarbą velioniui ir jo artimiesiems.
Ką reikėtų žinoti einant į laidotuves?
Anot etiketo lektorės E. Zdanovič-Pečkienės, laidotuvių metu savo elgesį turėtume priderinti prie dviejų dalykų: pirmiausia – prie paties velionio valios (pavyzdžiui, jei jis buvo išreiškęs norą dėl laidojimo būdo ar apeigų) ir, antra – prie velionio artimųjų, kurių išgyvenimai tą dieną turėtų būti mums prioritetas.
„Laidotuvės – rimta ir iškilminga ceremonija, todėl apranga turėtų būti solidi, elegantiška ir minimalistinė. Ji išreiškia mūsų pagarbą tiek velioniui, tiek jo artimiesiems“, – pabrėžia ji.
Specialistės teigimu, kuklumas ir paprastumas aprangoje pabrėžia, kad tai nėra metas išsiskirti ar pritraukti dėmesį, bet atvirkščiai – susitelkti į ramybę, susikaupimą ir gedulingą nuotaiką.
„Juoda spalva tradiciškai rekomenduojama velionio artimiesiems, tačiau kitiems dalyviams nebūtina rengtis vien tik juodai – pakanka rinktis tamsius, neutralius atspalvius. Toks pasirinkimas parodo solidarumą su gedinčiais ir simbolizuoja empatiją“, – sako E. Zdanovič-Pečkienė.
Etiketo specialistė taip pat atkreipia dėmesį, kad laidotuvių metu telefonas turėtų būti išjungtas arba bent jau nutildytas, kad nekeltų trikdžių ir leistų susitelkti į pagarbą velioniui bei jo artimiesiems.
„Ceremonijos metu netinkama naršyti socialiniuose tinkluose ar atsakinėti į žinutes. Jei būtina atsiliepti dėl neatidėliotinos priežasties, tai reikėtų padaryti tik pasitraukus iš šarvojimo salės. Taip pat netinkama laidotuvių metu fotografuoti ar filmuoti be artimųjų sutikimo“, – aiškina ji.
Atskleidė, kokias gėles ir paramą verta rinktis
Anot etiketo lektorės, mūsų kultūroje yra įprasta ir gražu laidotuvėms atsinešti gėlių – tai labiau tradicijos nei griežto etiketo klausimas.
„Dažniausiai artimiausi šeimos nariai užsako didesnius vainikus, o kolegos renkasi vieną bendrą. Jei šeima paprašo nenešti gėlių, tokį pageidavimą būtina gerbti“, – pabrėžia ji.
Moters teigimu, šiandien dažniausiai pasirenkamos šviesių spalvų gėlės – baltos, kreminės, geltonos.
„Populiariausios – rožės, lėlijos, kalijos, hortenzijos, chrizantemos, garberai ar gvazdikai. Vis dėlto svarbiausia – pagarba velioniui, tad tinkamas ir toks pasirinkimas, kuris atitinka jo mėgtas gėles“, – pabrėžia specialistė.
Paklausta apie tai, kiek pinigų į vokelį artimiesiems būtų laikoma tinkama suma, ji priduria, kad etiketas nenustato konkrečių sumų, taip pat jų nesieja su artimumo santykiu nei su mirusiuoju, nei su jo giminaičiais.
„Piniginė parama yra gražus ir prasmingas gestas, tačiau jos dydį turėtų lemti tik mūsų galimybės ir norai. Šiandien esame įpratę daugelyje situacijų – tiek vestuvėse, tiek laidotuvėse ar kitomis progomis – „atsipirkti“ pinigais, nes tai patogu.
Tačiau sunkiais gyvenimo momentais, kur kas didesnę vertę turi ne materialiniai dalykai, o tikra pagalba – pavyzdžiui, padedant tvarkyti buitinius ar organizacinius klausimus, prižiūrėti vaikus ar tiesiog būnant šalia“, – pažymi E. Zdanovič-Pečkienė.
Ko geriau nesakyti laidotuvėse
Etiketo lektorė pasakoja, kad artimojo netektis – labai jautrus metas, todėl žodžiai turėtų būti trumpi, paprasti ir nuoširdūs.
„Dažniausiai pakanka tarti „užjaučiu“, „man labai gaila“, o jei norisi labiau empatiško palaikymo, galima pasakyti: „suprantu, kaip tau šiuo metu sunku. Esu šalia, jei tik norėsi pakalbėti ar tiesiog pabūti kartu“, – pataria ji.
Pašnekovė sako, kad reikėtų vengti frazių, tokių kaip „laikas išgydys“ ar „viskas bus gerai“, nes jos gali nuskambėti tarsi žmogaus skausmo nuvertinimas.
„Užuojautą galima išreikšti ir be žodžių – apkabinimu ar rankos paspaudimu“, – priduria E. Zdanovič-Pečkienė.
Pasak jos, į laidotuves nekviečiama, o jose gali dalyvauti kiekvienas, tačiau artimiausi žmonės – šeima, artimi draugai – paprastai jaučia pareigą būti, palaikyti ir padėti.
„Nedalyvauti apeigose vien dėl slogios nuotaikos nebūtų mandagu, tačiau, jei dalyvavimas neįmanomas dėl objektyvių priežasčių, dera išreikšti užuojautą paskambinus (geriausia po laidotuvių). Piniginė parama taip pat būtų gražus gestas“, – pataria specialistė.
