TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Tragedija laidotuvėse: pamatęs sūnaus karstą tėtis staiga susmuko ir mirė

2025-09-20 18:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 18:00

61-erių Normaną White’ą iš Midlsbro, Šiaurės Jorkšyro Jungtinėje Karalystė, ištiko tragedija – tuo metu, kai į Šv. Bede koplyčią, esančią krematoriume, buvo nešamas jo sūnaus Davido Beilickio karstas, jis, kaip manoma, patyrė stiprų širdies smūgį. Tėvas staiga sukniubo ir mirė sūnaus laidotuvėse.

Žvakė ir karstas (nuotr. 123rf.com)

N. White’as dalyvavo savo sūnaus Davido laidotuvėse kai jį, kaip įtariama, ištiko širdies smūgis. Medikų teigimu, nelaimė įvyko būtent tada, kai jis pamatė į koplyčią nešamą sūnaus karstą, rašo mirror.co.uk.

Pamačius sūnaus karstą tėvą ištiko širdies smūgis

41 metų Davidas buvo rastas negyvas ant sofos giminaičių namuose po ilgai trukusių kovų su priklausomybe. Jo mirtis įvyko prabėgus lygiai 10 metų nuo dienos, kai įvyko atminimo ceremonija jo negimusiems dvyniams pagerbti, pranešė „Teesside Live“.

Davido sesuo Chantelle teigė, kad jis buvo nustojęs vartoti narkotikus ir jo sveikimas ėjo teigiama linkme. Ji sakė, kad įvykių grandinė, pasibaigusi jų tėvo mirtimi, primena tragiško filmo scenarijų.

42 metų keturių vaikų mama sakė: „Tai taip sutraumavo, niekada nė negalėtum įsivaizduoti, kad taip gali nutikti – tokio dalyko net neišgalvotum.“

Tyrimas dėl Davido mirties, kuri įvyko liepos 31 d., tebevyksta. Jo laidotuvės įvyko rugpjūčio 21 d. Prisimindama tą dieną Chantelle sakė:

„Kai įėjome į koplyčią ir atsisėdome, apsidairiau ir paklausiau: „Kur mano tėtis?“

Vėliau ji buvo informuota, kad Normanas sukniubo, todėl, kaip pranešama, ji išbėgo laukan. Žmonės buvo išprašyti iš koplyčios, iškviesti paramedikai, o Normanas skubiai išvežtas į ligoninę.

Sesuo jį lydėjo greitosios pagalbos automobilyje, o likę šeimos nariai tęsė laidotuvių ceremoniją, kol galiausiai sulaukė skaudžios žinios, kad Normanas, septynių vaikų tėvas, mirė.

„Jis mirė iš sielvarto“

Jų netektis šeimai paliko milžinišką skausmą. Chantelle pripažino, kad jai sunku susidoroti su tokiomis patirtimis. Ji pabrėžė, kad Normanas niekada anksčiau nesiskundė širdies problemomis.

Ji pasakė: „Manau, kad jis mirė iš sielvarto. Manau, pamatyti visą šeimą kartu atsisveikinant su vienu jos narių jam buvo per sunku.“

Chantelle sakė, kad praėjus daugiau nei savaitei po Davido laidotuvių šeima vis dar buvo visiškame šoke, nesuvokė, kas įvyko. Nepaisant kovos su priklausomybe, ji sakė, kad Davidas – dviejų sūnų, jau suaugusio Ethano ir devynerių Jaxono tėvas – buvo visų, jį pažinojusių, labai mylimas.

„Jo širdis buvo tokia pat didelė kaip vandenynas. Visi labai jo pasiilgsime“, – sakė ji.

Davidas gyveno kartu su ja ir jos šeima Overdale kelyje, Park End rajone. Sesuo pasakojo: „Mano vaikai sukrėsti. Mūsų namai nebėra tokie patys be jo.“

Chantelle atskleidė, kad Normanas buvo aistringas bokso mėgėjas ir toliau treniravo kitus. Ji apibūdino jį kaip labai uždarą žmogų, kuris, nepaisant to, buvo plačiai žinomas ir mėgstamas.

