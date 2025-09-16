Lietuvis staiga sukniubo namuose: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

Paramedikų pasakojimu ir padėkomis šioje situacijoje padėjusiems kolegoms socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.
Ištikus klinikinei mirčiai – žaibiška reakcija
Sulaukus iškvietimo ir skubiai atvykus į vietą nedelsiant pradėtas gaivinimas – jau po 12 minučių buvo atkurtos gyvybinės funkcijos, širdies darbas, spontaninis kvėpavimas.
Pacientas reanimobiliu išgabentas į gydymo įstaigą, kad galėtų sveikti, o ši istorija primena, kokį didelį ir reikšmingą darbą kasdien atlieka greitosios medicinos pagalbos medikai – jų rankomis sugrąžinami gyvenimai.
„Džiaugiamės, išgelbėję dar vieną gyvenimą.
Darbo pamainą vienoje Kauno rajono GMP pastotėje paramedikė Ernesta ir vairuotojas-paramedikas Tomas pradėjo ramiai ir įprastai. Šiltas rudens rytas nuteikė optimistiškai. Tačiau ramybė truko neilgai.
Brigados vadovė paramedikė Ernesta ir vairuotojas-paramedikas Tomas dalijasi savo emocija ir geru jausmu, išgelbėjus žmogaus gyvybę:
„Pasigirdo kvietimo signalas ir pamatėme, kad tai labai skubu – pacientą ištiko klinikinė mirtis, svarbi kiekviena minutė. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, buvome netoli iškvietimo vietos.
Jau po 6 minučių pacientui buvo atlikta pirmoji defibriliacija, nes pirmas fiksuotas ritmas buvo smulkiabangis skilvelių virpėjimas. Tęsiantis SV, taikyta antra defibriliacija, po to ritmas pasikeitė į asistoliją, tačiau po 12 minučių taikytų efektyvių specializuotos reanimacijos veiksmų, buvo atkurtos gyvybinės paciento funkcijos, atsistatė širdies darbas, spontaninis kvėpavimas.
Esame dėkingi dispečerei, kuri iki mums atvykstant teikė gaivinimo instrukcijas artimiesiems, reanimobilio komandai, kurie atskubėjo į pagalbą, perėmė pacientą ir jį saugiai transportavo į gydymo įstaigą tolimesniam gydymui ir sveikimui.
Darbas stiprioje komandoje – dar daugiau išgelbėtų gyvybių.
O mes nuolat pasiruošę gelbėti ir džiaugiamės kiekvienu sėkmingai pavykusiu gelbėjimu“, – dalijosi GMP tarnyba. Kauno rajono teritorinis skyrius.