Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvis staiga sukniubo namuose: tai, kas vyko toliau, palieka be žado

2025-09-16 12:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 12:50

Kauno rajono paramedikų pamaina prasidėjo ramiai, tačiau netrukus viskas žaibiškai pasikeitė – gavę iškvietimą, kad žmogų ištiko klinikinė mirtis, jie reagavo nedelsdami. Greiti ir kooridnuoti veiksmai davė vaisius – dabar jie džiaugiasi dar viena išgelbėta gyvybe.

Lietuvį staiga ištiko klinikinė mirtis (nuotr. 123rf.com ir Broniaus Jablonsko)

Kauno rajono paramedikų pamaina prasidėjo ramiai, tačiau netrukus viskas žaibiškai pasikeitė – gavę iškvietimą, kad žmogų ištiko klinikinė mirtis, jie reagavo nedelsdami. Greiti ir kooridnuoti veiksmai davė vaisius – dabar jie džiaugiasi dar viena išgelbėta gyvybe.

REKLAMA
1

Paramedikų pasakojimu ir padėkomis šioje situacijoje padėjusiems kolegoms socialiniame tinkle „Facebook“ dalijosi GMP tarnybos Kauno rajono teritorinis skyrius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ištikus klinikinei mirčiai – žaibiška reakcija

Sulaukus iškvietimo ir skubiai atvykus į vietą nedelsiant pradėtas gaivinimas – jau po 12 minučių buvo atkurtos gyvybinės funkcijos, širdies darbas, spontaninis kvėpavimas.

REKLAMA
REKLAMA

Pacientas reanimobiliu išgabentas į gydymo įstaigą, kad galėtų sveikti, o ši istorija primena, kokį didelį ir reikšmingą darbą kasdien atlieka greitosios medicinos pagalbos medikai – jų rankomis sugrąžinami gyvenimai.

REKLAMA

„Džiaugiamės, išgelbėję dar vieną gyvenimą.

Darbo pamainą vienoje Kauno rajono GMP pastotėje paramedikė Ernesta ir vairuotojas-paramedikas Tomas pradėjo ramiai ir įprastai. Šiltas rudens rytas nuteikė optimistiškai. Tačiau ramybė truko neilgai.

Brigados vadovė paramedikė Ernesta ir vairuotojas-paramedikas Tomas dalijasi savo emocija ir geru jausmu, išgelbėjus žmogaus gyvybę:

REKLAMA
REKLAMA

„Pasigirdo kvietimo signalas ir pamatėme, kad tai labai skubu – pacientą ištiko klinikinė mirtis, svarbi kiekviena minutė. Palankiai susiklosčius aplinkybėms, buvome netoli iškvietimo vietos.

Jau po 6 minučių pacientui buvo atlikta pirmoji defibriliacija, nes pirmas fiksuotas ritmas buvo smulkiabangis skilvelių virpėjimas. Tęsiantis SV, taikyta antra defibriliacija, po to ritmas pasikeitė į asistoliją, tačiau po 12 minučių taikytų efektyvių specializuotos reanimacijos veiksmų, buvo atkurtos gyvybinės paciento funkcijos, atsistatė širdies darbas, spontaninis kvėpavimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Esame dėkingi dispečerei, kuri iki mums atvykstant teikė gaivinimo instrukcijas artimiesiems, reanimobilio komandai, kurie atskubėjo į pagalbą, perėmė pacientą ir jį saugiai transportavo į gydymo įstaigą tolimesniam gydymui ir sveikimui.

Darbas stiprioje komandoje – dar daugiau išgelbėtų gyvybių.

O mes nuolat pasiruošę gelbėti ir džiaugiamės kiekvienu sėkmingai pavykusiu gelbėjimu“, – dalijosi GMP tarnyba. Kauno rajono teritorinis skyrius.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų