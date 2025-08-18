Praeiviai pamatė Alytuje susmukusį vyrą: tai, kas vyko vėliau, palieka be žodžių

Sėkmės istorijomis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo Greitosios medicinos pagalbos tarnyba ir dėkojo visiems specialistams, kurių profesionalumas suteikė antrą šansą gyventi dviem vyrams.
Išgelbėtos dviejų vyrų gyvybės, kuriuos ištiko miokardo infarktas
Pirmoji istorija prasidėjo ankstyvą rytą, kai Simno mieste dėl ant suoliuko susmukusio vyro iškviesta greitoji pagalba – vyrui įvyko miokardo infarktas, jį buvo ištikusi klinikinė mirtis.
Atvykus į iškvietimą, nedelsiant pradėtas gaivinimas, jis skubiai išgabentas į gydymo įstaigą – viskas užtruko vos 39 minutes.
Antrą kartą skubėti gelbėti gyvybę teko pavakarę, pranešta, kad 58 metų vyras nesąmoningas, nekvėpuoja, nualpo.
Pirmieji gaivinimo veiksmus pradėjo šeimos nariai, vėliau juos perėmė atvykę greitosios medicinos pagalbos specialistai. Jiems ne tik pavyko atkurti kraujotaką – pakeliui į gydymo įstaigą, vyras pats pradėjo kvėpuoti, o galiausiai ir atgavo sąmonę.
Abi šios istorijos baigėsi sėkmingai – vyrus pavyko atgaivinti ir jie sugrįžo į gyvenimą. Įvykus tokioms situacijoms, svarbi kiekviena minutė ir šios istorijos dar kartą tai įrodo.
„Rugpjūčio 6-oji ilgam įsimins Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Alytaus teritorinio skyriaus darbuotojams – po sėkmingų gaivinimų išgelbėtos dviejų, miokardo infarkto ištiktų, vyriškių gyvybės.
Rytas Simno pastotės brigadai 1592 prasidėjo įprastai. 9 val. 48 min. gautas kvietimas Simno m. „tikrai nekvėpuoja“, po 4 minučių brigada jau buvo įvykio vietoje, lauke ant suoliuko rastas susmukęs vyras.
„Žmogų buvo ištikusi klinikinė mirtis, kai nėra kraujotakos, nekvėpuoja, stebimas skilvelių virpėjimas – atliekama defibriliacija“, – pasakojo paramedikas Gytenis Brazauskas.
Atlikus defibriliaciją, atsirado pulsas. Toliau tęsti specializuoto gaivinimo veiksmai, G. Brazausko ir GMP automobilio vairuotojo – pagalbinio darbuotojo Juozo Packevičiaus pastangų dėka buvo atkurta paciento spontaninė kraujotaka.
Pacientas buvo skubiai transportuojamas į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių, pakeliui į pagalbą atvyko ir antroji GMP 1596 brigada – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Rasa Dudavičienė ir paramedikas – vairuotojas Vaidas Olerta, kurie padėjo brigadai 1592 transportuojant vyrą.
Pacientas perduotas jau laukiantiems SPS medikams, šie vyriškiui suteikė tolimesnę medicininę pagalbą. Nuo skambučio priėmimo dispečerinėje iki paciento pristatymo ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriui praėjo 39 min.
„Tik vėliau supranti, kad bendrom pastangom bei kelių įstaigų operatyviu, komandiniu darbu žmogui suteikta galimybė gyventi“, – džiaugėsi G. Brazauskas.
Tos pačios dienos pavakarę 1596 brigada – skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė Rasa Dudavičienė ir paramedikas – GMP automobilio vairuotojas Vaidas Olerta, gavo pranešimą: vyras, nesąmoningas, nekvėpuoja, nualpo.
GMPT Kauno miesto dispečerinės pajėgų valdytojas Marius Daukšas iš karto aktyvavo ir kitą – 1527 brigadą – paramedikę Karoliną Čiakaitę ir paramediką – GMP automobilio vairuotoją Mindaugą Mereškevičių. Šį kartą brigados skubėjo į Alytaus rajono Pivašiūnų seniūniją.
Atvykus rastas vyras gaivinamas namiškių, šie netaupydami jėgų, nepriekaištingai vykdė GMPT Kauno miesto dispečerinės dispečerės Gretos Sipavičienės telefonu duodamus nurodymus, atlikdami pradinį gaivinimą iki skubiai atvykę medikai perėmė paciento gaivinimą ir toliau tęsė specializuoto gaivinimo veiksmus.
„Pajungus monitorių pamatėme skilvelių virpėjimą, po dviejų defibriliacijų ritmas pasikeitė į EMD, o po trečios defibriliacijos atkūrėme spontaninę kraujotaką“, – pasakojo skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistė R. Dudavičienė.
Darnus komandinis darbas neliko be rezultatų, stebuklas įvyko, kai transportavimo į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyrių metu pacientas pradėjo pats kvėpuoti, o prie pat priėmimo-skubios pagalbos skyriaus atsimerkė bei atgavo sąmonę. Vyriškis perduotas į priėmimo-skubios pagalbos skyriaus medikų rankas.
„Šiuo atveju labai svarbu tai, kad šeimos nariai vykdė dispečerio telefonu duodamus tikslius nurodymus“, – pasakojo R. Dudavičienė. Dispečeris visada paaiškina kaip atlikti pradinį gaivinimą, ką reikia daryti, kaip įvertinti būklę, kur padėti rankas, kiek spausti. Visų šių žmonių pastangų dėka į gyvenimą grąžintas 58 metų Alytaus rajono gyventojas.
Šie atvejai dar kartą įrodo, kad tik darnus komandinis darbas, greita reakcija bei sklandus kelių grandžių – dispečerių, medikų ir artimųjų bendradarbiavimas leidžia pasiekti tokių reikšmingų rezultatų, kai kiekviena sekundė tampa lemtinga. Būtent vienybės ir pasiaukojimo dėka šiandien dvi šeimos gali džiaugtis išsaugotomis gyvybėmis.
Nuoširdi padėka visiems – Greitosios medicinos pagalbos tarnybos medikams, dispečeriams, ligoninių priėmimo skyrių specialistams ir artimiesiems – už jų atsidavimą, tiksliai atliktus veiksmus bei bendras pastangas, kurios tapo gyvybių išsaugojimo raktu. O pacientams – linkime sveikatos ir ilgų gyvenimo metų“, – sėkmės istorijomis dalijosi Greitosios medicinos pagalbos tarnyba.
