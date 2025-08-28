Akmenėje staiga susmuko 60-metis vyras: išgirdus, kas vyko toliau, sunku net įsivaizduoti

Sėkmės istorija socialiniame tinkle „Facebook“ vakar pasidalijo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Akmenės teritorinis skyrius.
Sustojus širdžiai ir ištikus klinikinei mirčiai – žaibiška reakcija
Veiksmas vyko antradienį, kai sulaukta sudėtingo iškvietimo – pranešta, kad 60-metį ištiko klinikinė mirtis. Atskubėjus į vietą, nedelsiant pradėtas gaivinimas.
Greitosios medicinos pagalbos specialistams pavyko atkurti širdies veiklą, spontaninį kvėpavimą, vyras skubiai pristatytas į Respublikinę Šiaulių ligoninę.
„S ė k m ė s istorija – sugrąžinta gyvybė
Vakar Akmenės brigadai – skubiosios medicinos pagalbos specialistėms Gintarei Pralgauskienei, Danutei Rimkuvienei, paramedikui Henrikui Mickui, brigados nariui Viliui Seniūnui bei skubiosios medicinos pagalbos paramedikui J. S. teko ypač sudėtingas iškvietimas pas 60 metų vyrą, kuriam staiga sustojo širdis ir ištiko klinikinė mirtis.
Atvykusi GMP brigada pradėjo specializuotą gaivinimą, kuris buvo mediciniškai sudėtingas, keitėsi ritmai, algoritmai, priimti greiti ir teisingi sprendimai, atlikti šeši elektrošokai (defibriliacijos), skirti medikamentai, atlikta dirbtinė plaučių ventiliacija.
Pavykus atkurti vyro širdies veiklą ir spontaninį kvėpavimą, jau stabilizuotas pacientas buvo nugabentas į Respublikinę Šiaulių ligoninę, kur jam toliau teikiama reikalinga pagalba.
Nuoširdžiai dėkojame dispečerėms Jolantai Sutkienei ir Janinai Dagienei, kurios profesionaliai suvaldė artimųjų emocijas, davė konkrečius, aiškius ir tikslius pradinio gaivinimo nurodymus. Būtent pradinio gaivinimo pradžia padėjo išsaugoti vyro smegenų funkcijas.
Taip pat dėkojame Akmenės Priešgaisrinė Gelbėjimo Tarnyba ugniagesiams Gelbėtojams, kurie operatyviai atvyko į pagalbą ir padėjo sudėtingomis sąlygomis saugiai išnešti atgaivintą pacientą.
Ši sėkmes istorija dar kartą primena:
Kiekvienas iš mūsų gali tapti gyvybės gelbėtoju.
Nedelskite – pradinis gaivinimas ir skubi pagalba iki medikų atvykimo lemia viską.
Dispečerio balsas – tai jūsų vedlys kritinėje situacijoje, klausykite jo nurodymų be išlygų!!!
Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios sėkmės istorijos. Gyvybė buvo sugrąžinta“, – sėkmingai pasibaigusia istorija džiaugėsi Greitosios medicinos pagalbos tarnybos Akmenės teritorinis skyrius.
