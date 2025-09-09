Ar galima laidotuvėse į vokelį prie pinigų įdėti atvirutę? Dažnas mano neteisingai

Atsakymą, kaip turėtų būti reiškiama užuojauta, pasidalintame vaizdo įraše pateikė etiketo lektorė, „Instagram“ paskyros „raffine.etiketas“ įkūrėja Emilija Zdanovič-Pečkienė, savo įrašu sutikusi pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Užuojauta reiškiama žodžiu
Nors gali atrodyti, kad jei į laidotuves einame nešini vokeliu, kuriame nugula auka, galbūt reikėtų įdėti ir atvirutę, joje pareikšti užuojautos žodžius, to daryti nereikėtų.
E. Zdanovič-Pečkienė vaizdo įraše teigė šiuo klausimu kreipusis ir į dvasininkus, kurių atsakymas buvo aiškus – užuojauta raštu nereiškiama, tad atvirutė.
Etiketo lektorė taip pat priminė, kokie turėtų būti užuojautos žodžiai – šios žinios pravers kiekvienam.
„Neseniai manęs paklausė, ar į vokelį, kurį laidotuvių metu planuojama įteikti velionio artimiesiems, dera įdėti atvirutę su užuojautos žodžiais?
Šis klausimas man visada kėlė dvejonių, todėl kreipiausi į dvasininkus ir jų atsakymas yra ne, užuojauta reiškiama žodžiu.
O pagal etiketo tradicijas, užuojautos žodžiai turėtų būti trumpi, paprasti ir nuoširdūs“, – aiškino etiketo lektorė E. Zdanovič-Pečkienė.
