Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Ar galima laidotuvėse į vokelį prie pinigų įdėti atvirutę? Dažnas mano neteisingai

2025-09-09 12:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 12:20

Einant į laidotuves, įprasta praktika tampa atnešti auką vokelyje, taip padedant gedinčiai šeimai, jų pečius užgriuvus ne tik netekčiai, bet ir finansinei atsisveikinimo organizavimo naštai. Vis dėlto, į laidotuves einant su vokeliu, kyla klausimas, kaip išreikšti užuojautą – žodžiu ar užrašant ją atvirutėje?

Pasakė, ar einant į laidotuves į vokelį dėti atvirutę su užuojautos žodžiais (nuotr. 123rf.com)

Einant į laidotuves, įprasta praktika tampa atnešti auką vokelyje, taip padedant gedinčiai šeimai, jų pečius užgriuvus ne tik netekčiai, bet ir finansinei atsisveikinimo organizavimo naštai. Vis dėlto, į laidotuves einant su vokeliu, kyla klausimas, kaip išreikšti užuojautą – žodžiu ar užrašant ją atvirutėje?

REKLAMA
0

Atsakymą, kaip turėtų būti reiškiama užuojauta, pasidalintame vaizdo įraše pateikė etiketo lektorė, „Instagram“ paskyros „raffine.etiketas“ įkūrėja Emilija Zdanovič-Pečkienė, savo įrašu sutikusi pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Užuojauta reiškiama žodžiu

Nors gali atrodyti, kad jei į laidotuves einame nešini vokeliu, kuriame nugula auka, galbūt reikėtų įdėti ir atvirutę, joje pareikšti užuojautos žodžius, to daryti nereikėtų.

REKLAMA
REKLAMA

E. Zdanovič-Pečkienė vaizdo įraše teigė šiuo klausimu kreipusis ir į dvasininkus, kurių atsakymas buvo aiškus – užuojauta raštu nereiškiama, tad atvirutė.

REKLAMA

Etiketo lektorė taip pat priminė, kokie turėtų būti užuojautos žodžiai – šios žinios pravers kiekvienam.

„Neseniai manęs paklausė, ar į vokelį, kurį laidotuvių metu planuojama įteikti velionio artimiesiems, dera įdėti atvirutę su užuojautos žodžiais?

Šis klausimas man visada kėlė dvejonių, todėl kreipiausi į dvasininkus ir jų atsakymas yra ne, užuojauta reiškiama žodžiu.

O pagal etiketo tradicijas, užuojautos žodžiai turėtų būti trumpi, paprasti ir nuoširdūs“, – aiškino etiketo lektorė E. Zdanovič-Pečkienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų