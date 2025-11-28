 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Sostinėje – influencerių banga: į išskirtinį renginį atvyko beveik 100 žinomų veidų

2025-11-28 15:18 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 15:18

Lapkričio 28 d. sostinėje, Italijos ambasadoje, būrys žinomų šalies influencerių ir pramogų pasaulio atstovų susirinko į išskirtinį „Press Day“ renginį.

Italijos ambasadoje vyko influencerių renginys PRESS DAY (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
49

Lapkričio 28 d. sostinėje, Italijos ambasadoje, būrys žinomų šalies influencerių ir pramogų pasaulio atstovų susirinko į išskirtinį „Press Day“ renginį.

REKLAMA
1

Susirinkusieji turėjo progą susipažinti su įvairiomis prekių ženklų naujienomis.

Italijos ambasadoje vyko influencerių renginys PRESS DAY
(49 nuotr.)
(49 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Italijos ambasadoje vyko influencerių renginys PRESS DAY

Susirinko ko ne 100 nuomonės formuotojų

Į šį renginį atvyko ypatingai daug nuomonės formuotojų. Tarp svečių buvo galima išvysti Inetą Stasiulytę, Dijorą Petrikonytę, Veroniką Montvydienę, Moniką Mariją, Eglę Jakštytę-ELEY, Gretą Meschino, kuri atvyko su kovo mėnesį gimusia dukryte.

Renginio akimirkos – galerijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų