TV3 naujienos > Žmonės

Dijora Petrikonytė pirmąkart po gimdymo pasirodė viešumoje: prabilo apie naują gyvenimo etapą

2025-11-19 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 17:00

Lapkričio 18 d. Mokslo Saloje Kaune buvo pristatomos naujausios namų priežiūros, buities darbų inovacijos. Kaip naujausias technologijas pritaikyti ir naudoti buityje, išbandė specialiai susirinkęs būrys socialinių tinklų žvaigždžių, tarp kurių ir Dijora Petrikonytė.

Dijora Petrikonytė (nuotr. Eriko Ovčarenko / BNS, asociatyvi 123rf.com)
5

0

Dijora sutiko su portalo tv3.lt skaitytojais trumpai pasidalinti naujienomis apie asmeninį gyvenimą, motinystę ir Kalėdų laukimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dijora Petrikonytė komedijoje „Draugų lažybos“
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dijora Petrikonytė komedijoje „Draugų lažybos“

Sūnelio gimimas

Rugsėjo 10-ąją nuomonės formuotoja, televizijos laidų vedėja Dijora Petrikonytė kartu su mylimuoju Andriumi Jonaičiu susilaukė antrojo vaikelio. Porai gimė sūnus Elijus.

Antradienio vakarą Mokslo saloje vykusiame renginyje D. Petrikonytė viešumoje pasirodė pirmą kartą po gimdymo.

„Čia yra pirmas mano išėjimas. Tai seneliai prižiūri abu vaikus“, – sakė D. Petrikonytė

Dijora pasakojo, jog neseniai, lapkričio 10 d., sūnui suėjo 2 mėnesiai. Kas stebi Dijorą socialiniuose tinkluose, gali pastebėti, jog jai yra svarbi „tortų tradicija“. Kiekvieną mėnesį, tą dieną, kurią gimė vaikelis, visa šeima švenčia ragaudama įspūdingo grožio tortus. Kaip skelbia pati Dijora, jų namai – pilni meilės, juoko ir šilumos.

„Neseniai du mėnesiai suėjo sūneliui. Jau turėjome pirmą kalėdinę fotosesiją, šiandien gavau nuotraukas, tai esu labai laiminga“, – sakė Dijora, kurios kalėdinės fotosesijos rezultatus galite pamatyti instagrame.

Kalėdų laukimas

Nors lapkričio vidurys dar neįpareigoja puošti namų Kalėdoms, šventinis laukimas jau tvyro ore.

„Labai laukiu Kalėdų ir visų tų karnavalinių megztukų, rūbelių, kol galima džiaugtis, kol galima rengti, kaip nori“, – sakė ji. 

Visgi, namų Kalėdoms puošti dar neskuba. 

„Dar laikausi. Pasipuošim gal anksčiau, bet kažkaip eglutės nestovi. Visą laiką man jos nubyra anksčiau laiko, tai turiu ne savo noru luktelt“, – šypsojosi moteris.

Dukrytės ryšys su broliu

Paklausus, kaip sekasi atsistatyti po gimdymo, Dijora juokėsi, sakydama: „Aš kažkaip tokio Individualaus atsistatymo nevertinu. Tiesiog stengiuosi išgyvent.“

Praėjusių metų balandžio 1-ąją porai gimė pirmagimė dukrytė Eila.

Nuo 2002 metų vardas Eila buvo suteiktas tik 15 vaikų.

Pasiteiravus, kaip sesutei sekasi priimti vos prieš du mėnesius gimusį broliuką, Dijora neslėpė, jog galvojo, kad pavydo bus, tačiau meilė triumfuoja.

„Labai gerai. Galvojau, kad gal bus daugiau pavydo, bet to pavydo yra labai mažai, kokie 5-15 procentų.

Yra labai didelė meilė. Mane tas labai džiugina, kad nereikia tiek stresuoti ir saugoti“, – atvirai kalbėjo Dijora.

Primename, kad dar 2023-ųjų gegužę D. Petrikonytė ir A. Jonaitis susižadėjo Italijoje.

Gegužės 28-osios vakarą mergina publikavo jaukius kadrus, kuriuose parodė vietą, kurioje ištarė „taip“ ir puošnų žiedą. 

Be Dijoros renginyje spindėjo ir kitos ryškios socialinių tinklų žvaigždės, tokios kaip: Karolina Meschino, Skaistė Vaišnoraitė-Blusienė, Greta Bitinaitė, Greta Kazlauskė, Solveiga Pranckūnė, Simona Albavičiūtė, Indrė Burlinskaitė, Paulius Ratkevičius, Audrius Bružas ir kiti.

Vakarą lydėjo improvizacinis šou su Audriumi Bružu, pramogos,  karšti užkandžiai, lengva muzika, pokalbiai ir įkvėpimas ateičiai.

Naują išmanios buities standartą, keičiantį žmonių buities kasdienybę, padėjo atrasti inovacijų ekspertai iš „Ecovacs“ ir „ACC Distribution“.

