  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Kauno rajone gimusios sesės – neeilinės: „Jos kaip vienas kumštis“

2025-11-10 15:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 15:50

Lapkričio 7 diena Aistės ir Vitalijaus Savickų šeimoje kasmet – ypatinga, tai – diena, kai pasaulį išvydo jų trynukės sesės Sofija, Klėja ir Austėja. Penktadienį jos atšventė trečiąjį gimtadienį.

Savickų šeima: mama Aistė, tėtis Vitalijus ir trynukės Sofija, Klėja, Austėja (nuotr. Kauno rajono bendruomenė / Facebook)

0

Žinia apie džiugią dieną trynukių šeimoje socialiniame tinkle „Facebook“ lapkričio 7 dieną pasidalijo Kauno rajono bendruomenė.

Trynukės atšventė 3-ąjį gimtadienį

Kaip pasakojo mama, mergaitės charakteriais – skirtingos, tačiau labai mėgsta kartu žaisti, o jei kas nutinka, yra vieningos kaip kumštis.

„ALŠĖNŲ TRYNUKĖS ŠVENČIA 3-ĄJĮ GIMTADIENĮ.

Bijūnų kaime, Alšėnų seniūnijoje gyvenančių Aistės ir Vitalijaus Savickų šeimoje ypatinga šventė – jų trynukės dukros Sofija, Klėja ir Austėja šiandien atšventė savo 3-ąjį gimtadienį.

Sesutės prieš tris metus pasaulį išvydo anksčiau, nei buvo planuota, tačiau jos labai sparčiai auga ir džiugina savo tėvelius, yra gero būdo, smalsios. Dvi iš trijų mergaičių – Klėja ir Austėja – yra identiškos dvynės.

Anot mažylių mamos Aistės, trynukės labai skirtingos pagal charakterį, tačiau kaip ir visos mažos mergaitės mėgsta žaisti, rengti madų šou.

„Joms labai patinka eiti į darželį, ten kartu žaisti. Jeigu iš kažkurios mergaitės kitas vaikas atima žaislą, sesės iškart stoja ginti. Jos kaip vienas kumštis“, – didžiuodamasi dukromis pasakojo A. Savickė.

Vos prieš metus mergaitės mėgo rengtis ir puoštis skirtingais drabužiais, o dabar – viskas privalo būti identiška, nes kitaip mergaitės supyksta.

Trynukių tėtis Vitalijus užsiminė, kad tvarką namuose padeda palaikyti rutina ir tvarka. „Mergaitės keliasi ir eina miegoti tuo pačiu laiku, viskas suplanuota. Šiandien, per dukryčių gimtadienį, rutina subyrėjo ir jau matom, kad mažosios išsiblaškiusios. Būna rytų, kai tenka man ruošti dukras į darželį, bet jos neleidžia man pinti ir rišti kasyčių, tai į darželį išeina susivėlusios“, – linksmas šeimos akimirkas prisiminė tėtis.

Pasveikinti trynukių atvyko Alšėnų seniūnė Oksana Janušauskienė ir Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė, kurios perdavė savivaldybės vadovų palinkėjimus bei dovanas mergaitėms“, – lapkričio 7-ąją pasidalintame įraše rašė Kauno rajono bendruomenė.

