Kauno rajone gimė ypatingas vaikas: vardas atsirado visai netikėtai

Trečiadienį buvo pasveikinta ypatinga gimusi mažylė
900-asis kūdikis
Socialiniame tinkle „Facebook“ Kauno rajono bendruomenė pasidalijo įrašu, kuriame pranešė apie 900-ąjį šiemet rajone gimusį kūdikį. Tėvai papasakojo, kaip išrinko mergaitei Odrės vardą.
„ODRĖ – 900-ASIS KŪDIKIS IŠ RINGAUDŲ SENIŪNIJOS
Trečiadienį Kauno rajono savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriuje buvo pasveikintas 900-asis šių metų kūdikis – Odrė Sadauskaitė iš Noreikiškių kaimo, Ringaudų seniūnijos. Mergaitė gimė spalio 5 d.
Mažylė yra trečias vaikas Ievos ir Vaidoto Sadauskų šeimoje.
„Odrės dėka namai užsipildė ramybe. Vyriausioji trimetė dukrelė Heilė labai mums padeda, rūpinasi mažyle, o Ilzė, kuriai vos pusantrų, tapo dar meilesnė. Kadangi tarp sesučių nedidelis amžiaus skirtumas, galvojome, kad bus daugiau iššūkių, bet kol kas visi gražiai sutariame“, – šypsodamasi pasakojo trijų mergaičių mama Ieva.
Pasak mamos, trečiosios atžalos vardas atsirado visai netikėtai. „Per Ilzės laukimo šventę gavome daug vardų pasiūlymų, ir vienas jų buvo Odrė. Iš pradžių jam stipriai priešinausi, tačiau Heilė ėmė taip vadinti dar pilvelyje esančią sesę – todėl kito pasirinkimo tiesiog nebeliko“, – prisiminė Vaidotas.
Mergaitės tėvai kilę iš skirtingų Lietuvos miestų: vyras Vaidotas, kuris plėtoja savo verslą, yra iš Šakių, o projektų koordinatore dirbanti Ieva – iš Kauno, būtent šiame mieste pora ir susipažino. Bendrą gyvenimą šeima pradėjo kurti Vilniuje. Gimus antrajai mergaitei, Sadauskai nusprendė ieškoti erdvesnių namų ir netrukus rado tinkamą, strategiškai patogią vietą Pakaunėje – čia prasidėjo naujas jų gyvenimo etapas.
„Įsikūrėme Noreikiškėse dėl gerai išvystytos infrastruktūros, patogaus susisiekimo ir šalia esančios gamtos. Kadangi dažnai važiuojame į Šakius, šis rajonas mums pasirodė strategiškai labai patogus“, – pasakojo mažylės tėveliai.
Pagausėjusią šeimą Raudondvario dvare pasveikino Kauno rajono savivaldybės vicemeras Laurynas Dilys. Jis tėvams įteikė kūdikio knygą, kurioje bus galima įamžinti svarbiausias dukrelės gyvenimo akimirkas, taip pat tradicinį kūdikio kraitelį. Šeimai buvo perduota ir Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centro dovana – nemokamas vienos valandos plaukimas laivu „Zapyškis“.
„Esame dėkingi, džiaugiamės bei didžiuojamės, kad čia kuriasi jaunos šeimos. Nuoširdžiai linkiu Odrei gražių vaikystės svajonių, sėkmės ieškant savo gyvenimo kelio ir stiprios meilės gimtajam kraštui – Kauno rajonui“, – linkėjo vicemeras L. Dilys“, – buvo rašoma įraše.
