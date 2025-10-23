Išgirdusi, kokį vardą vyras nori duoti kūdikiui, mama neištvėrė: „Primena komedijos vaizdelį“

Kai kurie renkasi klasikinius ir tradicinius vardus, o kiti nori, kad jų atžala turėtų išskirtinį, niekur negirdėtą vardą. Tačiau neįprasti vardai ne visada sutinkami palankiai – jie gali būti sunkiai ištariami, painiojami ar net tapti pašaipų objektu.
Būtent su tokia dilema susidūrė viena būsima mama, kuri internete pasidalijo savo istorija ir paklausė kitų nuomonės – ar jos vyro siūlomas vardas „nėra per daug keistas“?
Būsima mama: „Jam labai patinka vardas Argentina“
Socialinio tinklo „Reddit“ įraše moteris pasakojo, kad jos vyras jau kurį laiką siūlo netradicinius vardus jų dukrai, rašoma mirror.co.uk.
„Jau atmetėme jo pasiūlymą dėl Hildegardos – sakiau, kad mes juk nesame vokiečiai“, – rašė būsima mama.
Tačiau vyras nenuleido rankų ir pasiūlė kitą, dar originalesnį variantą.
„Jam labai patinka vardas Argentina. Jis tiesiogine prasme reiškia šalį. Nerimauju, kad dauguma žmonių pagalvos, jog dukrą pavadinome šalies vardu“, – pasakojo moteris.
Ji pripažino, kad vardas jai atrodo gražus, tačiau kartu kelia abejonių: „Esu šiek tiek pasimetusi, nes tai gražus vardas ir atitinka visus jam duotus kriterijus, tačiau tai tiesiog šiek tiek keista. Man primena komedijos vaizdelį apie mergaitės vardą Chlamidija, nes jis skamba gražiai.“
Šeima ieško kompromiso
Moteris svarstė, kad galėtų susitaikyti su šiuo neįprastu vardu, jei prie jo derintųsi antrasis vardas.„Galėtų būti Stella arba kažkas panašaus prie Argentinos“, – sakė ji.
Pora kol kas nežino būsimo kūdikio lyties, tačiau jau yra nusprendę, kad jei gims berniukas – jis bus Eliotas.
„Nusprendėme palaukti, kol gims kūdikis, kad sužinotume lytį. Bet vis tiek norėjau sužinoti, ką kiti mano apie tą vardą“, – rašė moteris, klausdama kitų nuomonės.
Internautai pasidalijo savo nuomonėmis
Įrašas sulaukė daugiau nei 200 komentarų, o dauguma skaitytojų pripažino, kad vardas „Argentina“ skamba neįprastai – kai kam net keistai.
„Manau, kad Augusta yra panaši į abu vardus, bet mažiau keistas pasirinkimas“, – rašė vienas internautas. Šis komentaras sulaukė daugiau nei 900 teigiamų balsų.
Kitas žmogus atvirai pasidalijo savo reakcija:„ Jei sutikčiau žmogų tokiu vardu, manyčiau, kad jo tėvai buvo nepakenčiami, nemeluosiu.“
Dar kiti pasiūlė alternatyvas – Aurelija, Klementina ar Genevieve.
„Argentina yra gražus vardas, bet taip, dauguma žmonių manys, kad savo vaiką pavadinote šalies, Argentinos, vardu“, – rašė kitas.
Diskusijoje netrūko ir šmaikščių pastabų: „Kai kurie žmonės tikriausiai tikėsis, kad vardas turi istoriją, pavyzdžiui, jūsų vaikas buvo pradėtas šioje šalyje arba jūs ten praleidote medaus mėnesį.“
Nors vardų pasirinkimas – labai asmeniškas dalykas, ši istorija dar kartą primena, kad neįprasti sprendimai dažnai sulaukia stiprių reakcijų. Galbūt svarbiausia ne tai, ar vardas keistas, o ar jis iš tiesų tinka šeimai ir vaikui, kuris jį nešios visą gyvenimą.
