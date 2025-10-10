Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Panevėžietis nustebino: antrą kartą pasikeitė savo vardą

2025-10-10 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 10:50

Panevėžio rajone įvyko retai pasitaikantis atvejis – vienam vaikinui teko keisti vardą ne vieną, o jau antrą kartą. Toks neįprastas prašymas sulaukė ne tik darbuotojų, bet ir vietos gyventojų dėmesio.

Panevėžietis nustebino: antrą kartą pasikeitė savo vardą (nuotr. BFL/A. Ufartas, Greta Skaraitienė/BNS)

Panevėžio rajone įvyko retai pasitaikantis atvejis – vienam vaikinui teko keisti vardą ne vieną, o jau antrą kartą. Toks neįprastas prašymas sulaukė ne tik darbuotojų, bet ir vietos gyventojų dėmesio.

3

Vardų keitimas – retas reiškinys, todėl daugelį intriguoja, kas slypi už tokio žmogaus sprendimo.

Vaikinas vardą pasikeitė antrą kartą

Panevėžio rajono civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vedėja Rūta Rudė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kad vaikinas vardą pasikeitė jau antrą kartą.

Pasak jos, patys interesantai dažniausiai neskelbia priežasčių, kodėl ryžtasi vardą keisti. Prašyme yra speciali grafa, kurioje galima nurodyti keitimo priežastį, tačiau ją pildyti nėra privaloma.

„Žmonės dažniausiai rašo, kad vardą keičia dėl asmeninių priežasčių. Tiek žinome ir apie šį atvejį“, – sako R. Rudė.

Skyriaus vedėja paaiškina, kad vaikinas prieš dvejus metus pakeitė tradicinį, tėvų duotą vardą į kitą tradicinį vardą.

„Dabar, po dviejų metų, vaikinas vėl pasikeitė vardą. Dažniausiai žmonės nurodo, kad tiesiog labiau patinka kitas vardas, tačiau tiksliai nežinome, kodėl šiuo atveju jis nusprendė tai padaryti antrą kartą“, – priduria pašnekovė.

Kalbėdama apie vardų ir pavardžių keitimo dažnumą, R. Rudė teigia, kad tokie atvejai nėra vienetiniai.

„Žmonės dažniausiai keičia pavardes, pavyzdžiui, išsiskyrus ir teismo metu nesusitarus dėl pavardžių, moterys dažnai kreipiasi pas mus susigrąžinti anksčiau turėtą pavardę ar senelių pavardę.

Tačiau atvejai, kai tas pats žmogus keičia vardą ar pavardę kelis kartus, nėra dažni“, – paaiškina pašnekovė.

