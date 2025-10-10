Panevėžietis nustebino: antrą kartą pasikeitė savo vardą

Vardų keitimas – retas reiškinys, todėl daugelį intriguoja, kas slypi už tokio žmogaus sprendimo.
Vaikinas vardą pasikeitė antrą kartą
Panevėžio rajono civilinės metrikacijos ir archyvų skyriaus vedėja Rūta Rudė naujienų portalui tv3.lt pasakoja, kad vaikinas vardą pasikeitė jau antrą kartą.
Pasak jos, patys interesantai dažniausiai neskelbia priežasčių, kodėl ryžtasi vardą keisti. Prašyme yra speciali grafa, kurioje galima nurodyti keitimo priežastį, tačiau ją pildyti nėra privaloma.
„Žmonės dažniausiai rašo, kad vardą keičia dėl asmeninių priežasčių. Tiek žinome ir apie šį atvejį“, – sako R. Rudė.
Skyriaus vedėja paaiškina, kad vaikinas prieš dvejus metus pakeitė tradicinį, tėvų duotą vardą į kitą tradicinį vardą.
„Dabar, po dviejų metų, vaikinas vėl pasikeitė vardą. Dažniausiai žmonės nurodo, kad tiesiog labiau patinka kitas vardas, tačiau tiksliai nežinome, kodėl šiuo atveju jis nusprendė tai padaryti antrą kartą“, – priduria pašnekovė.
Kalbėdama apie vardų ir pavardžių keitimo dažnumą, R. Rudė teigia, kad tokie atvejai nėra vienetiniai.
„Žmonės dažniausiai keičia pavardes, pavyzdžiui, išsiskyrus ir teismo metu nesusitarus dėl pavardžių, moterys dažnai kreipiasi pas mus susigrąžinti anksčiau turėtą pavardę ar senelių pavardę.
Tačiau atvejai, kai tas pats žmogus keičia vardą ar pavardę kelis kartus, nėra dažni“, – paaiškina pašnekovė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!