Išsigandę gyventojai iš vaistinių iššlavė vieną prekę: įspėjo nedaryti tokios klaidos

Ką tik skelbta, kad dėl karinių veiksmų pažeidus vienintelę Zaporižios AE elektros tiekimo liniją, reaktorių aušinimui jau kelias dienas yra naudojami dyzeliniai generatoriai. Teigiama, kad tai gali kelti didelį pavojų visos elektrinės stabilumui ir žmonių saugumui.
Nors Lietuvos kariuomenės atstovai dalijosi Vyriausybės žinia, jog šiuo metu jokio radiologinio pavojaus Lietuvos teritorijoje nėra, dalis gyventojų plūstelėjo į vaistines apsirūpinti kalio jodido tabletėmis.
Suskubo atsiimti receptus
Daugelio didžiausių vaistinių tinklų Lietuvoje atstovai naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad šiomis dienomis stebimas išaugęs susidomėjimas kalio jodido tabletėmis – žmonės susizgribo pasinaudoti tiek jau turimais receptais, tiek šoktelėjo ir šios prekės pardavimai.
„Rugsėjo 30 dieną pastebėjome vaistinėse suaktyvėjusį užklausimų kiekį kalio jodido tabletėms. Ypač suaktyvėjo tie gyventojai, kurie dar buvo neatsiėmę kalio jodido tablečių, pagal iš anksto suformuotus receptus 17-os savivaldybių, esančių 100 km spinduliu nuo Astravo atominės elektrinės nuolatiniams gyventojams.
Rugsėjo 30 d. tokių atsiėmimų pagal receptus dalis sudarė daugiau nei 20 proc. viso mėnesio atsiėmimų“, – portalui tv3.lt komentavo „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė.
Primename, kad šiuo metu vaistinėse kalio jodido tabletes su gydytojo receptu gali nemokamai atsiimti gyventojai, gyvenantys šiose savivaldybėse: Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Varėnos, Šalčininkų, Trakų, Elektrėnų, Kaišiadorių, Širvintų, Ukmergės, Molėtų, Anykščių, Utenos, Ignalinos, Zarasų, Visagino, Švenčionių ir Jonavos rajono.
Visiems šių savivaldybių gyventojams pagal deklaruotą gyvenamąją vietą yra centralizuotai išrašyti elektroniniai receptai. Todėl atvykus į vaistinę pakanka pateikti asmens dokumentą ir atsiimti kalio jodido tabletes nemokamai.
Iššlavė per keletą dienų
Tačiau įsigyti kalio jodido tablečių vaistinėse galima ir be recepto. Tiesa, ne visur jų taip paprasta rasti, juo labiau kad kai kur jų likučiai šiomis dienomis tiesiog buvo iššluoti.
„Pastarosiomis dienomis pastebime, kad kalio jodido tablečių ieško ir gyventojai iš kitų, į šį sąrašą nepatenkančių savivaldybių. Per keletą dienų kai kuriose jų vaistinėse šios tabletės buvo išparduotos.
Suprantame, kad net ir gyvenant saugioje zonoje, kuri nepatenka tarp 17-os savivaldybių, gali kilti nerimas dėl galimybės jų įsigyti. Tačiau tiekėjų teigimu, naujosios tabletės vaistines pasieks jau nuo spalio 10 dienos.
Kalio jodido tabletes bus galima rasti daugelyje vaistinių, tačiau prieš vykstant rekomenduojame paskambinti į klientų aptarnavimo liniją telefonu. Taip konsultantai pasirūpins, kad žmogus būtų nukreiptas į artimiausią vaistinę, kurioje galima įsigyti šias tabletes“, – komentavo „Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė.
I. Tėvelienė taip pat nurodė, kad kai kuriose vaistinėse šiuo metu gali būti kalio jodido tablečių trūkumas. „Anksčiau poreikis buvo tikrai nedidelis, jau vykdomas kalio jodido papildymas į vaistines. Jei atvykus į konkrečią vaistinę nerastumėte, vaistininkai visada galės patikslinti, kuriose artimiausiose tinklo vaistinėse jų galima, pasitikslinti dėl to galima ir telefonu“, – patarė „Gintarinės vaistinės“ atstovė.
Pasak jos, šiomis dienomis pastebėti išaugę kalio jodido tablečių pardavimai Kaune ir Kauno rajone. „Kituose miestuose suaktyvėjimo nepastebime“, – pridūrė ji.
Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas dalinosi, kad Vilniuje ir Kaune kalio jodido tablečių pardavimai šiuo metu yra didžiausi: „Šiuo metu fiksuojame didesnį kalio jodido tablečių poreikį – tiek su receptu dalinamų nemokamai, tiek įsigyjamų vaistinėse. Ypač pastebime be recepto įsigyjamo kalio jodido tablečių poreikio augimą.“
Jis antrino, kad kalio jodido tablečių likutis vaistinėse šiuo metu yra nedidelis. „Jų papildymą gausime kitos savaitės pradžioje“, – sakė vaistininkas.
Prekės ieško visais įmanomais būdais
BENU vaistinių tinklo rinkodaros ir komunikacijos vadovė Rita Šelekaitė-Ivaškevičienė taip pat patvirtino, kad šiuo metu jaučiamas itin išaugęs kalio jodido tablečių poreikis visuomenėje.
„Stebime situaciją, matytą ir prieš keletą metų, kai šios tabletės buvo itin gausiai perkamos. Nuo vakar fiksuojame staigiai šoktelėjusius pardavimus, klientai ieško šios prekės visais kanalais – fizinėse vaistinėse, internete, teiraujasi dėl likučių telefonu.
Dėl nepastovios geopolitinės situacijos yra sudėtinga tiksliai prognozuoti sandėlio likučių kiekį, tad šiuo metu beveik visos tabletės yra išparduotos, bet jau rytoj mūsų sandėlius pasieks didelis jų papildymas.
Manome, jog staigiai išaugusi kalio jodido tablečių paklausa susijusi su paskelbta informacija apie galimą avariją Zaporižios atominėje elektrinėje“, – komentavo ji.
Įspėjo nedaryti klaidos
I. Tėvelienė savo ruožtu priminė, kad kalio jodido tabletės negali būti vartojamos profilaktiškai:
„Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad kalio jodido tabletės yra skirtos tam, kad apsaugotų žmogaus skydliaukę tuo atveju, jeigu įvyktų avarija Astravo atominėje elektrinėje ir aplinkoje pasklistų radioaktyvusis jodas.
Laiku išgėrus tabletes, skydliaukė prisotinama stabiliuoju jodu ir apsaugoma nuo radioaktyviojo jodo poveikio. Tačiau tabletes reikėtų vartoti tik gavus Sveikatos apsaugos ministerijos nurodymą – per radiją, televiziją ar kitas informavimo priemones.“
SAM: pavojaus dėl radiacijos nėra
Reaguodama į žmonių nerimą Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) nurodė, kad Lietuvos gyventojams dėl situacijos Zaporižios AE nerimauti pagrindo nėra, net jei ten ir įvyktų koks incidentas, nes ji yra per tolimu atstumu. Dėl to ir suskubti įsigyti kalio jodido tablečių nėra pagrindo, o juo labiau negalima jų vartoti savo nuožiūra.
„Mus pasiekia informacija, kad gyventojai sunerimo ir suskubo į vaistines pasirodžius klaidinančiai informacijai dėl esą galimo pavojaus Lietuvos gyventojams dėl situacijos Zaporižioje. Tad norime nuraminti, kad jokio radiacinio pavojaus dėl šios situacijos mūsų šalyje nėra ir negali būti, tad ir kalio jodido tablečių pirkti nebūtina“, – komentavo sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
SAM pabrėžė, kad skydliaukės apsaugai branduolinės avarijos atveju netinkami vartoti vaistinėse parduodami spiritiniai jodo tirpalai ar jodo purškalai, taip pat maisto papildai su jodu, nes jie neapsaugotų skydliaukės.
Pažymima, kad spiritinis jodo tirpalas apskritai yra skirtas tik išoriniam vartojimui – tepti ant odos, jodo burnos gleivinės purškalai skirti gerklės ligoms gydyti. Šių preparatų veiklioji medžiaga yra ne kalio jodidas, o tiesiog jodas, kuris yra stipriai oksiduojančiai ir toksiškai veikianti medžiaga, galinti sukelti cheminių audinių nudegimų ir apsinuodijimą, todėl jokiais būdais jo negalima gerti, net ir skiedžiant vandeniu.
Kalio jodido tabletės vartojamos tik SAM rekomendavus, jei įvyksta branduolinė avarija veikiančioje atominėje elektrinėje. Per anksti arba per vėlai suvartotos tabletės neužtikrintų reikiamos skydliaukės apsaugos, o pavartojus kitu nei rekomenduojama laiku gali būti net ir žalinga.
Radiacinės saugos centro specialistai nuolat (24/7) stebi radiacinį foną Lietuvoje. Jis nepakitęs.
Gyventojai foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų duomenis gali stebėti RSC interneto svetainėje, pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.