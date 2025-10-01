SAM žinia dėl Zaporižios atominės elektrinės: ramina dėl grėsmės, bet ragina į vaistines nueiti

Tačiau tai priminimas gyventojams, gyvenantiems 100 km nuo Astravo ir dar neatsiėmusiems jiems priklausančio kalio jodido, nebeatidėlioti ir jį pasiimti, kadangi apie pusė vis dar to nepadarę.
„Mus pasiekia informacija, kad gyventojai sunerimo ir suskubo į vaistines pasirodžius klaidinančiai informacijai dėl esą galimo pavojaus Lietuvos gyventojams dėl situacijos Zaporižioje. Tad norime nuraminti, kad jokio radiacinio pavojaus dėl šios situacijos mūsų šalyje nėra ir negali būti, tad ir kalio jodido tablečių pirkti nebūtina“, - sako sveikatos apsaugos viceministras Daniel Naumovas.
Radiacinės saugos centro specialistai nuolat (24/7) stebi radiacinį foną Lietuvoje. Jis nepakitęs.
Gyventojai foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės matavimų duomenis gali stebėti RSC interneto svetainėje, pasirinkę aktyvią nuorodą „Radiacinis fonas Lietuvoje“.
Nėra priežasčių nuogąstauti
Kaip jau šią savaitę paaiškino Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (VATESI) ekspertai, visi Ukrainos branduoliniai objektai nuo Lietuvos yra nutolę dideliu atstumu, todėl net ir incidento ar branduolinės avarijos atveju nebūtų reikšmingo radiologinio poveikio Lietuvos gyventojams.
Inspekcijai antrina Radiacinės saugos centro specialistai: dėl didelio atstumo, aplinkoje pasklidusios radioaktyviosios medžiagos išsisklaido ir mažėja jų koncentracija, atitinkamai ir galimas aplinkos radioaktyvusis užterštumas bei poveikis gyventojams.
Kaip papildo VATESI atstovai, net jei ir įvyktų incidentas būtent Zaporižios atominėje elektrinėje, jis būtų tik lokalaus pobūdžio.
SAM atkreipia dėmesį, kad kalio jodidas skydliaukės apsaugai vartotinas tik 100 km atstumu nuo įvykio vietos, o visi Ukrainos branduoliniai objektai nutolę gerokai toliau.
Kiti jodo preparatai netinka
Viceministras primena, kad Lietuvos gyventojai, gyvenantys 100 km spinduliu nuo artimiausios mums, Baltarusijos atominės elektrinės, yra aprūpinti kalio jodidu. Tačiau apie pusė jų vis dar neatsiėmė jiems priklausančio preparato: „Dar neatsiėmusieji kalio jodido – neatidėliokite, neprisirišant prie šių dienų įvykių. O visiems kitiems turėti su savimi kalio jodido nereikia.“
Kur atsiimti ir kaip jis vartojamas, galima skaityti čia.
Tabletės turėtų apsaugoti skydliaukę nuo vėžį sukeliančio radioaktyviojo jodo poveikio. Tačiau būtina žinoti, kad tik kalio jodidas, o ne kitos medžiagos gali atlikti šią funkciją.
SAM atkreipia gyventojų dėmesį, kad skydliaukės apsaugai branduolinės avarijos atveju netinkami vartoti vaistinėse parduodami spiritiniai jodo tirpalai ar jodo purškalai, taip pat maisto papildai su jodu, nes jie neapsaugotų skydliaukės. O spiritinis jodo tirpalas apskritai yra skirtas tik išoriniam vartojimui – tepti ant odos, jodo burnos gleivinės purškalai skirti gerklės ligoms gydyti.
Šių preparatų veiklioji medžiaga yra ne kalio jodidas, o tiesiog jodas, kuris yra stipriai oksiduojančiai ir toksiškai veikianti medžiaga, galinti sukelti cheminių audinių nudegimų ir apsinuodijimą, todėl jokiais būdais jo negalima gerti, net ir skiedžiant vandeniu.
Kalio jodido tabletės vartojamos tik Sveikatos apsaugos ministerijai rekomendavus, jei įvyksta branduolinė avarija veikiančioje atominėje elektrinėje. Per anksti arba per vėlai suvartotos tabletės neužtikrintų reikiamos skydliaukės apsaugos, o pavartojus kitu nei rekomenduojama laiku gali būti net ir žalinga.
Atsiimant tabletes reikia pateikti dokumentą
Sausį gyventojams buvo dalijamos kalio jodido tabletės, turinčios apsaugoti skydliaukę nuo radiacijos, jei įvyktų katastrofa Astravo atominėje elektrinėje. Prieš kelerius metus išdalintos tabletės gruodį baigė galioti, jas gyventojai turi grąžinti vaistinėms.
Valstybė už 500 tūkst. eurų įsigijo beveik 5 mln. naujų kalio jodido tablečių. Jos dalijamos 17 savivaldybių, esančių 100 km spinduliu aplink Astravo atominę elektrinę.
Iš naujo įvertinus rizikas savivaldybių sąrašą papildė Jonava. Tad nuo šiol Jonavos rajono dalies, kuri patenka į 100 km spindulį nuo Astravo AE, gyventojai taip pat gali atsiimti tablečių.
Norint gauti kalio jodido, jokio recepto pateikti nereikia. Užtenka parodyti asmens tapatybės dokumentą.
Vienu kartu asmuo gaus 4 tabletes, nepriklausomai nuo amžiaus grupės. Šios tabletės galios 7 metus.
Kadangi prieš kelerius metus dalintų tablečių galiojimo laikas pasibaigė gruodį, jas reikia utilizuoti. Tai galima padaryti atiduodant senas tabletes vaistinėms. Tačiau metų pradžioje vaistininkai nepastebėjo, kad gyventojai masiškai tai darytų.
„Tačiau, kai bus paskelbta nauja kalio jodido tablečių atsiėmimo tvarka ir gyventojai suplanuos ateiti atsiimti jas, tai bus ir puiki proga peržiūrėti savo vaistinėles, nekaupti vaistų, kurių galiojimas yra pasibaigęs ir atnešti juos į vaistines utilizavimui“, – sausį naujienų portalui tv3.lt komentavo „Gintarinės vaistinės“ rinkodaros vadovė Irena Tėvelienė.
Dalies seniau išduotų tablečių galiojimo laikas baigėsi šių metų vasarį.
Tabletes taip pat reikėtų pakeisti, jeigu kyla abejonių dėl jų kokybės, pavyzdžiui, tabletės subyrėjo, susitrynė, nesimato pavadinimo, tinkamumo vartoti laiko.
Norint grąžinti senas kalio jodido tabletes, kai kuriuose vaistinių tinkluose nereikia laukti eilėje – pakanka preparatus išmesti į specialias dėžes.
Vartojimas – tik su žinia
Kalio jodido tabletes bus galima gerti tik tada, kai SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras paskelbs pranešimą. Per anksti arba per vėlai suvartotos tabletės neužtikrins reikiamos skydliaukės apsaugos.
Kalio jodidą rekomenduojama vartoti ne anksčiau kaip 24 val. iki galimo radioaktyviojo jodo įkvėpimo ar patekimo su maistu.
Taip pat tabletes galima gerti ir praėjus 2 valandoms nuo susidūrimo su kenksminga medžiaga, tačiau ne vėliau nei praėjus 8 valandoms.
Esant užsitęsusiam pavojui, po 24 valandų žmonės gali sulaukti nurodymo suvartoti papildomą dozę.
„Neatsakingas vartojimas gali sukelti daug žalos organizmui – pavyzdžiui, sutrikdyti skydliaukės veiklą“, – perspėjo I. Tėvelienė.
Įvairioms amžiaus grupėms kalio jodido tabletes reikėtų vartoti skirtingomis dozėmis:
- Naujagimiams iki 1 mėn. – 16 mg (ketvirtis tabletės);
- Kūdikiai nuo 1 mėn. iki 3 metų – 32 mg (pusė tabletės);
- Vaikai nuo 3 iki 12 metų – 65 mg (viena tabletė);
- Vaikai nuo 12 metų ir suaugusieji – 130 mg (dvi tabletės).
„Tabletes galima kramtyti, nuryti arba sumaišyti su vandeniu, sirupu ar skystais vaikų maisto produktais. Sumaišytos tabletės turi būti suvartojamos nedelsiant, nes greitai suskyla medikamento veiklioji medžiaga“, – pasakoja I. Brazauskaitė.
Tiesa, kalio jodido poveikis nėra labai ilgas – viena dozė apsaugo skydliaukę tik 24 valandas.
Kalio jodidą reikia turėti su savimi, o ne palikti namuose
Gyventojai, kurie atsiėmė kalio jodido tabletes, turėtų jas laikyti ne namie, o nešiotis su savimi. Praradus tabletes, vaistinėje galima įsigyti naujų.
Lietuvos vaistinėse kalio jodido ir dabar galima nusipirkti be recepto. Jo kaina prasideda nuo 5 eurų.
Tiesa, kai kurie žmonės tabletes puola pirkti vos išgirdę apie karinius veiksmus prie Ukrainos Zaporižios atominės elektrinės. Visgi be reikalo panikuoti nereikėtų.
„Esame per toli nuo šių objektų ir pavojaus žmonių sveikatai nebūtų“, – tikino Radiacinės saugos centro atstovas Paulius Ruželė.
Savo ruožtu vaistininkai perspėja nesusigundyti siūlomais preparatais turguose, interneto svetainėse ir kitose vietose, neturinčiose licencijos prekiauti vaistais.
„Įsigijus preparatus vaistinėje, galima būtų tikriems, kad tai yra saugus produktas, nes vaistinės veikia pagal griežtas įstatymuose numatytas instrukcijas, veikia falsifikatų direktyva ir yra tikrinama kiekviena vaistų pakuotė. Įsigijus vaistus nelegaliose vietose, deja nėra galimybės garantuoti dėl vaisto kokybės ir ar jis nesukels problemų sveikatai“, – pažymėjo I. Tėvelienė.
„Kokybiškas ir patikimas tabletes gali būti sudėtinga atskirti vien iš išvaizdos. Todėl patariama jas paprastai ir greitai atsiimti patikimose institucijose ar įstaigose“, – sakė G. Krupytė.
„Mes primygtinai rekomenduojame žmonėms tiek šiuos, tiek kitus sveikatos preparatus pirkti ne turgavietėse, o vaistinėse“, – ragino I. Brazauskaitė.