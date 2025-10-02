Šie vardai Lietuvoje – populiariausi: lyderiauja mokslininkų paskelbtas gražiausias vardas

Šiandien Registrų centras pasidalijo populiariausių šių metų vardų sąrašu.
Populiariausi mergaičių vardai
Pradėjus dairytis po naujai parengtą Registrų centro populiariausių vaikų vardų sąrašą, galima matyti, kad pirmąją vietą šiemet skynėsi vardas Sofija. Jis tėvų buvo suteiktas net 168 kartus.
Taip pat negausiai nuo Sofijos vardo suteiktų kartų skaičiumi atsiliko kitas mergaitės vardas – Amelija. Šiemet juo buvo pavadintos net 149 gimusios mergaitės.
O štai trečias populiariausias vardas buvo Adelė. Jis buvo suteiktas kiek rečiau, tačiau skaičius vis tiek buvo triženklis. Adelės vardu pavadintos 112 mergaičių.
Tuo tarpu ketvirtoje vietoje puikavosi vardas Luknė, suteiktas 108 mergaitėms. Penktoje – Liepa, suteiktas 108 kartus. Šeštoje – Emilija, kurios vardu pavadintos 101 mergaitė.
Septintąją vietą užėmė Olivija, kurios vardas suteiktas 96 mergaitėms, aštuntąją – Matėja, kuria pavadintos 93 mergaitės, devintąją – Gabija, kurios vardas suteiktas 92 mažylėms. O štai dešimtąją vietą užėmė Izabelė – šiuo vardu pavadintos 91 mergaitė
TOP10 mergaičių vardų:
- Sofija
- Amelija
- Adelė
- Luknė
- Liepa
- Emilija
- Olivija
- Matėja
- Gabija
- Izabelė
Populiariausi berniukų vardai
Taip pat buvo smalsu peržvelgti populiariausių berniukų vardų sąrašą. Pirmojoje vietoje puikavosi Marko vardas, kuriuo buvo pavadinti net 206 berniukai.
Antrojoje vietoje buvo Beno vardas. Juo šiemet buvo pavadinti net 190 berniukų, tad vardas ne itin dideliu skaičiumi atsiliko nuo pirmosios vietos.
O štai trečiojoje vietoje buvo jau klasika tapęs vardas Jonas. Šiemet šiuo vardu buvo pavadinti 182 gimę kūdikiai.
Tuo tarpu ketvirtojoje vietoje buvo Adomo vardas, kuriuo pavadinti 164 vaikai, penktojoje – Matas, o šis vardas suteiktas 153 vaikams, šeštojoje Nojus, kurio vardu pavadinti 145 vaikai.
Septintąją vietą užėmė Leonas, o šiuo vardu pavadinti 130 berniukų, aštuntąją – Lukas, kurio vardas suteiktas 128 kartus, devintąją – Ąžuolas, kuriuo pavadinti 123 gimę berniukai. Paskutinę, dešimtąją TOP vardų vietą užėmė Dominyko vardas – jis suteiktas 120 berniukų.
TOP10 populiariausių berniukų vardų:
- Markas
- Benas
- Jonas
- Adomas
- Matas
- Nojus
- Leonas
- Lukas
- Ąžuolas
- Dominykas
Lietuviai rinkosi mokslininkų išrinktą gražiausią vardą
Gražiausias vardas pasaulyje, anot mokslininkų, yra Sofija. Tai nustatė Birmingemo universiteto mokslininkai.
Birmingemo universiteto kognityvinės lingvistikos specialistas ir tyrėjas dr. Bodo Winterde atliko apklausą. Apklausos dalyviai klausėsi 100 vardų tarimo, o mokslininkai analizavo jų reakcija.
Labiausiai išsiskyrė vardas Sofija, nes jis skamba melodingai įvairiose kalbose ir įvairios šio vardo formos yra populiarios visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.
Kiekvienas vardas turi savo reikšmę. Šis vardas, kai yra ištariamas, skamba tarsi melodija, kuri yra ir švelni, ir galinga.
Vardas pasižymi reta pusiausvyra tarp garso ir prasmės, kurią neša šis vardas. Sofija skamba švelniai, sklandžiai ir maloniai beveik visomis kalbomis, rašo citymagazine.si.
Sofijos vardo istorija yra ne tik ilga – ji taip pat didinga. Jo šaknys siekia Antikos laikus, kai jis buvo vartojamas graikiškai kalbančiose Rytų Romos imperijos žemėse.
Laikui bėgant jis paplito po visą pasaulį, keisdamas formas ir tarimą, bet išlaikydamas savo esmę – reikšmę.
