Registrų centras: butų vertė per penkerius metus išaugo du kartus, kitų statinių – 60-100 proc

Kasmetinį masinį visos šalies nekilnojamojo turto (NT) vertinimą atlikusios įmonės duomenimis, didžiausias augimas – apie 120 proc. – fiksuojamas Palangoje, Kaune ir Birštone, o mažiausias – apie 40-50 proc. – Kalvarijos, Kelmės, Jurbarko, Pakruojo, Joniškio, Skuodo rajonuose ir Pagėgiuose.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas trečiadienį sakė matęs naujas mokestines vertes.
„Jos tiek, kiek teko susipažinti, panašios į tas, kurių ir tikėjomės. Tai viskas ganėtinai taip, kaip planuota, vyksta“, – žurnalistams Vyriausybėje sakė ministras .
Pasak jo, gyventojų NT mokesčio nuo kitų metų tikimasi surinkti mažiau, tačiau kartu su verslu „turbūt bus surinkta daugiau“.
RC Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis sako, jog nuo kitų metų sausio 1 dienos įsigaliosiančias naujas statinių – butų, gyvenamųjų namų ir kitų – mokestines vertes gyventojai jau dabar gali pasitikrinti Registrų centro interneto svetainėje.
„Mokestinių verčių augimas tiesiogiai susijęs su nekilnojamojo turto kainų augimu, kurį pastaraisiais metais Lietuvoje lėmė auganti paklausa, didėjančios gyventojų pajamos, palankios paskolų sąlygos, infliacija, statybų kaštų didėjimas ir kiti veiksniai. Dėl visų šių priežasčių didžiausias kainų augimas fiksuotas didmiesčiuose, o regionuose – nuosaikesnis“, – pranešime sakė K. Maksvytis.
Pasak jo, dabar galiojančios vertės gyventojams dar bus aktualios šių metų pabaigoje, kai Valstybinei mokesčių inspekcijai reikės teikti turto deklaracijas už šiuos metus, o būsimos vertės bus reikalingos mokant NT mokesčius ateityje.
Pasak RC, mokestinė vertė gyvenamųjų namų segmente labiausiai augo Neringoje, Kaune, Klaipėdos rajone ir Birštone, mažiausias – Kalvarijos, Jurbarko, Kelmės, Šakių, Vilkaviškio ir Joniškio rajonuose.
Administracinių ir gydymo statinių mokestinės vertės per penkerius metus paaugo vidutiniškai 87 proc., garažų – 90 proc., kultūros ir mokslo statinių – 79 proc., poilsio ir sporto – 104 proc., sodų pastatų – 62 proc., komercinių ir specialiųjų paslaugų pastatų – 70 procentų.
Registrų centras įvertino 6,3 mln. NT objektų, kurių vidutinė vertė siekia 196 mlrd. eurų, iš jų 147 mlrd. eurų – vien 3,7 mln. statinių vertė – 90 proc. daugiau nei 2021 metų sausio 1-ąją.
Pagal Seimo priimtus įstatymo pakeitimus statinių mokestinės vertės nuo šiol keisis nebe kas penkerius metus, o kas trejus.
