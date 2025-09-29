Registrų centrui perskaičiavus NT vidutinę vertę, sostinės verslo centrai brango ir 70-90 proc.

Jo teigimu, atskirais atvejais augimas viršijo ir 100 proc.
Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus portalui teigė, kad šiuo metu didžiuosiuose Registrų centro padaliniuose vyksta viešas masinio vertinimo svarstymas, taigi visuomenė ir savivaldybės gali teikti savo pastabas dėl apskaičiuotų NT verčių.
Tuo metu NT paslaugų bendrovės „Ober-Haus“ vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas Saulius Vagonis teigė, kad anksčiau komercinių objektų vertės galėjo būti neadekvačiai mažos, o dabar artėja prie realių.
Šiuo metu Vilniuje biurų pastatams ar prekybos centrams taikomas 1 proc. NT mokesčio tarifas.
BNS rašė, kad Seimo sprendimu nuo kitų metų komercinio NT apmokestinimas nekeičiamas – lieka 0,5–3 proc. tarifai, kuriuos nusistatys savivaldybės.
