TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registrų centrui perskaičiavus NT vidutinę vertę, sostinės verslo centrai brango ir 70-90 proc.

2025-09-29 08:47 / šaltinis: BNS
2025-09-29 08:47

Registrų centrui perskaičiavus žemės ir statinių vidutinę rinkos vertę, pagal kurią nuo 2026 metų bus skaičiuojami žemės ar nekilnojamojo turto (NT) mokesčiai, per penkerius metus didžiausių sostinės verslo ar prekybos centrų vertė vidutiniškai augo 71-94 proc., pirmadienį skelbia portalas „Verslo žinios“

Registrų centras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Registrų centrui perskaičiavus žemės ir statinių vidutinę rinkos vertę, pagal kurią nuo 2026 metų bus skaičiuojami žemės ar nekilnojamojo turto (NT) mokesčiai, per penkerius metus didžiausių sostinės verslo ar prekybos centrų vertė vidutiniškai augo 71-94 proc., pirmadienį skelbia portalas „Verslo žinios"

0

Jo teigimu, atskirais atvejais augimas viršijo ir 100 proc. 

Registrų centro atstovas spaudai Mindaugas Samkus portalui teigė, kad šiuo metu didžiuosiuose Registrų centro padaliniuose vyksta viešas masinio vertinimo svarstymas, taigi visuomenė ir savivaldybės gali teikti savo pastabas dėl apskaičiuotų NT verčių.

Tuo metu NT paslaugų bendrovės „Ober-Haus“ vertinimo ir rinkos tyrimų departamento vadovas Saulius Vagonis teigė, kad anksčiau komercinių objektų vertės galėjo būti neadekvačiai mažos, o dabar artėja prie realių. 

Šiuo metu Vilniuje biurų pastatams ar prekybos centrams taikomas 1 proc. NT mokesčio tarifas.

BNS rašė, kad Seimo sprendimu nuo kitų metų komercinio NT apmokestinimas nekeičiamas – lieka 0,5–3 proc. tarifai, kuriuos nusistatys savivaldybės.  

TOLIAU SKAITYKITE
