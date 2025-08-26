Kalendorius
Rugpjūčio 26 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Registrų centras: pelningai pernai dirbo 53 proc. transporto įmonių

2025-08-26 13:10 / šaltinis: BNS
2025-08-26 13:10

Šalies pervežimo ir logistikos įmonėms praėjusiais metais pavyko išvengti didesnių sukrėtimų, pelningai dirbo 53 proc. sektoriaus įmonių, antradienį skelbia Registrų centras.

Registrų centras (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Šalies pervežimo ir logistikos įmonėms praėjusiais metais pavyko išvengti didesnių sukrėtimų, pelningai dirbo 53 proc. sektoriaus įmonių, antradienį skelbia Registrų centras.

REKLAMA
0

Įmonės pernai sugeneravo bendrą 766,5 mln. eurų ikimokestinį pelną, o nuostolingai dirbusios patyrė bendrą 153,1 mln. eurų ikimokestinį nuostolį. Tuo metu 2023 metais pelningai dirbusios bendrovės uždirbo 1 mlrd. eurų pelno, o nuostolingai dirbusios įmonės patyrė 151,7 mln. eurų ikimokestinių nuostolių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nepaisant visko praėjusių metų transporto įmonių finansiniai rezultatai rodo, kad daugelis rinkos dalyvių dirbo stabiliai ir šiam sektoriui, reikšmingai prisidedančiam prie šalies bendrojo vidaus produkto, tai jau yra geras ženklas“, – pranešime sakė Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.

REKLAMA
REKLAMA

Nuostolingai pernai metus baigė ketvirtadalis (26 proc.) rinkos žaidėjų. Likusi dalis nefiksavo nei pelno, nei nuostolių. Tuo metu 2023 metais pelningai dirbo 49 proc. įmonių, o nuostolingai – 24 proc. įmonių.

REKLAMA

Bendra visų savo finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių transporto sektoriaus įmonių apyvarta 2024 metais siekė 16,1 mlrd. eurų ir, palyginti su 2023 metais, buvo 3 proc. didesnė. Pajamas didino 56 proc. sektoriaus įmonių, mažesnę apyvarta fiksavo 41 proc. įmonių, dar nedidelė dalis nurodė, kad pajamų neturėjo.

Iš finansines ataskaitas Registrų centrui pateikusių transporto sektoriaus įmonių darbuotojų skaičius per metus išaugo daugiau nei kas ketvirtoje (28 proc.) bendrovėje, 26 proc. įmonių šis skaičius sumažėjo, o beveik kas antroje įmonėje darbuotojų skaičius nesikeitė.

Transporto sektoriaus įmonių finansinių rezultatų analizė atlikta remiantis bendrovių Registrų centrui iki liepos 1 dienos pateiktomis finansinėmis ataskaitomis. Iš viso analizei pasitelkta apie 7,8 tūkst. įmonių finansinių ataskaitų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų