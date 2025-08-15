Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Šie vardai – populiariausi Lietuvoje: štai kokie jie

2025-08-15 16:45 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 16:45

Kiekvieni tėvai vaikams sugalvoja tokį vardą, kuris jiems atrodo tinkamiausias, tačiau vieni vardai populiaresni už kitus ir pasirenkami gerokai dažniau. Skelbiama informacija, kokie vaikų vardai šiuo metu populiariausi Lietuvoje.

Kūdikis (nuotr. Shutterstock.com)

0

Anksčiau Registrų centras paskelbė populiariausių mergaičių ir berniukų vardų sąrašą. Jie buvo suteikti vaikams, gimusiems nuo šių metų sausio 1 iki birželio 30 dienos, t. y. per pirmąjį metų pusmetį.

Kai kurie vardai yra aiškūs lyderiai ir sąrašų viršuje karaliauja jau kurį laiką, tačiau matyti ir šiokių tokių pokyčių – kai kurie vardai buvo išstumti ir juos pakeitė kiti. 

Populiariausi mergaičių vardai

Populiariausių mergaičių vardų sąraše pirmauja vardas Sofija – jis per pirmąjį metų pusmetį suteiktas 102 mergaitėms.

Sofijos vardas toks populiarus, kad nužleidžia lyderio pozicijos. Lyginant su pirmojo metų ketvirčio duomenimis, jis ir tuomet buvo pirmoje vietoje pagal populiarumą.

Antroje vietoje – vardas Amelija, suteiktas 92 mergaitėms. Šis vardas taip pat išlaikė savo poziciją nuo pat metų pradžios.

Trečiąją vietą pagal populiarumą užėmė vardas Luknė, jis duotas 77 naujagimėms. Šis vardas įsiveržė į TOP3 sąrašą ir, lyginant su šių metų pirmojo ketvirčio duomenimis, iš trečios vietos išstūmė vardą Olivija.

Toliau pagal populiarumą rikiuojasi vardai Olivija, Adelė, Gabija, Lėja, Matėja, Atėnė, Liepa.

Lyginant su 2025 m. pirmojo ketvirčio duomenimis, į populiariausiųjų dešimtuką pateko vardai Gabija ir Atėnė, išstumę vardus Ema ir Izabelė.

Populiariausi berniukų vardai

Žvelgiant į pirmojo šių metų pusmečio populiariausių berniukų vardų sąrašą, čia vienareikšmis lyderis yra vardas Matas, suteiktas 136 naujagimiams, ir išlaikęs savo poziciją nuo pat metų pradžios.

Vis tik populiariausiųjų vardų trejetuke susidarė netikėta sutuacija – vardai Benas ir Jonas suteiktas tiek pat berniukų, po 116 kartų, tad dalijasi tą pačią vietą. 

Lyginant su šių metų pirmojo ketvirčio duomenimis, vardas Jonas buvo nežymiai populiaresnis už Beno vardą.

Toliau sąraše – vardai Adomas, Nojus, Lukas, Matas, Motiejus, Herkus, Leonas. 

Lyginant su pirmojo 2025-ųjų ketvirčio populiariausių vardų sąrašu, šįkart į TOP10 pateko vardai Lukas ir Herkus, išstūmę vardus Jokūbas ir Kajus.

TOP10 populiariausi mergaičių vardai:

1. Sofija – 102;

2. Amelija – 92;

3. Luknė – 77;

4. Olivija – 70;

5. Adelė – 69;

6. Gabija – 61;

7. Lėja – 59;

8. Matėja – 57;

9. Atėnė – 57;

10. Liepa – 55.

TOP10 populiariausi berniukų vardai:

1. Markas – 136;

2. Benas – 116;

3. Jonas – 116;

4. Adomas – 106;

5. Nojus – 90;

6. Lukas – 83;

7. Matas – 82;

8. Motiejus – 81;

9. Herkus – 79;

10. Leonas – 78.

