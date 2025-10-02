Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Išgirdę, kokį vardą Rihanna davė savo dukrai, nesusilaikė: „Nesuprantu“

2025-10-02 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 09:55

Pasaulinė muzikos žvaigždė Rihanna (37 m.) kartu su reperiu A$AP Rocky (36 m.) rugsėjį susilaukė trečiojo vaiko – šįkart mergaitės. Naujiena iš karto sukėlė didžiulį ažiotažą internete, tačiau dėmesio sulaukė ne tik kūdikio gimimas, o ir neįprastas naujagimio vardas.

Rihanna (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
4

Pasaulinė muzikos žvaigždė Rihanna (37 m.) kartu su reperiu A$AP Rocky (36 m.) rugsėjį susilaukė trečiojo vaiko – šįkart mergaitės. Naujiena iš karto sukėlė didžiulį ažiotažą internete, tačiau dėmesio sulaukė ne tik kūdikio gimimas, o ir neįprastas naujagimio vardas.

Rihanna bei A$AP Rocky kartu nuo 2020-ųjų. Pora jau augina du sūnus – trejų metų RZA ir dvejų Riot. Rugsėjo 13-ąją pasaulį išvydo jų pirmoji dukra, o apie tai Rihanna pranešė socialiniuose tinkluose rugsėjo 24-ąją, pasidalijusi jautria nuotrauka su naujagime.

Internetas pasidalijo į dvi stovyklas

Dukra buvo pavadinta Rocki Irish Mayers. Manoma, kad „Rocki“ – aiški užuomina į jos tėvą A$AP Rocky (tikrasis vardas Rakim Mayers). Tuo tarpu „Irish“ dalis siejama su Rihannos tėvu, turinčiu airiškų šaknų. Tokiu būdu vardas tarsi sujungia abiejų tėvų šeimos istoriją, rašo UNILAD

„Pagaliau ji sulaukė dukters!“ – džiaugėsi vienas iš komentatorių. Kiti internautai gyrė atlikėją už originalumą ir asmeninę prasmę, slypinčią už vardo.

Vis dėlto ne visi reagavo palankiai. Socialiniuose tinkluose pasipylė komentarai, kad vardas skamba „keistai“ ar net „žiauriai“. Kai kurie gerbėjai netgi įžūliai ragino atlikėją nedelsiant pakeisti dukters vardą.

„Atsiprašau, bet man nepatinka nė vienas jos vaikų vardas“, – rašė vienas internautas „Reddit“.

Kitas jam pritarė: „Aš irgi jų nemėgstu, bet neatsiprašinėsiu. Jie tiesiog prasti.“

Trečias pridūrė: „Nesuprantu, kur dingo paprasti, gražūs vaikų vardai? Kodėl šiais laikais ieškoma visokių mandrybių?“

Pora dėmesį skiria šeimai

Nepaisant diskusijų, akivaizdu, kad Rihanna ir A$AP Rocky labiausiai džiaugiasi savo šeimos pagausėjimu. Dar prieš gimstant dukrai, reperis buvo prisipažinęs, kad slapta tikisi mergaitės:

„Jaučiu, jog šįkart bus dukra. Šis nėštumas visiškai kitoks. Labai noriu mergaitės – man jos reikia“, – sakė jis interviu žurnalui „Elle“.

Kalbėdamas apie santykius su Rihanna, jis pabrėžė, jog svarbiausia jiems ne darbas, o šeima: „Kai grįžti namo, visa esmė yra šeima, santykiai, namų šiluma, o ne visa kita.“

