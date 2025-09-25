Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Rihanna pagimdė dukrelę: atskleidė vardą

2025-09-25 09:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-25 09:04

Dainininkė ir verslininkė Rihanna susilaukė trečiojo vaiko – dukros, kuriai suteikė vardą Rocki Irish Mayers.

Rihanna pranešė apie trečiąjį nėštumą (nuotr. SCANPIX)

Dainininkė ir verslininkė Rihanna susilaukė trečiojo vaiko – dukros, kuriai suteikė vardą Rocki Irish Mayers.

REKLAMA
1

Apie džiugią naujieną ji pranešė savo oficialioje „Instagram“ paskyroje, pasidalijusi naujagimės nuotrauka.

Šeimos pagausėjimas

Kartu su ilgamečiu partneriu, reperiu A$AP Rocky, pora jau augina du sūnus: RZA, gimusį 2022 metais, ir Riot, kuris gimė 2023-iaisiais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie trečiąjį nėštumą ji pranešė šių metų gegužę, pasirodžiusi garsiajame „MET Gala“ renginyje.

REKLAMA
REKLAMA

Dar 2020 metais interviu britų „Vogue“ ji atviravo apie savo ateities planus: „Turėsiu vaikų – tris ar keturis. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų svarbus, yra laimė. Tai vienintelis sveikas ryšys tarp tėvų ir vaikų. Tik meilė iš tiesų gali užauginti vaiką.“

REKLAMA

Rihanna (34) ir A$AP Rocky (33) daugelį metų buvo draugai, o 2021-aisiais atskleidė savo romantiškus santykius. Interviu žurnalui „GQ“ A$AP Rocky ją pavadino „savo gyvenimo meile“ ir teigė, kad tėvystė – „jo likimas, be jokios abejonės.“

Balandį žurnalui „Vogue“ jis dar kartą išreiškė savo jausmus: „Mano meilė Rihannai yra vidinė, išorinė, begalinė – praeitis ir ateitis.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų