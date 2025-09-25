Rihanna pagimdė dukrelę: atskleidė vardą

Apie džiugią naujieną ji pranešė savo oficialioje „Instagram“ paskyroje, pasidalijusi naujagimės nuotrauka.
Šeimos pagausėjimas
Kartu su ilgamečiu partneriu, reperiu A$AP Rocky, pora jau augina du sūnus: RZA, gimusį 2022 metais, ir Riot, kuris gimė 2023-iaisiais.
Apie trečiąjį nėštumą ji pranešė šių metų gegužę, pasirodžiusi garsiajame „MET Gala“ renginyje.
Dar 2020 metais interviu britų „Vogue“ ji atviravo apie savo ateities planus: „Turėsiu vaikų – tris ar keturis. Vienintelis dalykas, kuris iš tikrųjų svarbus, yra laimė. Tai vienintelis sveikas ryšys tarp tėvų ir vaikų. Tik meilė iš tiesų gali užauginti vaiką.“
Rihanna (34) ir A$AP Rocky (33) daugelį metų buvo draugai, o 2021-aisiais atskleidė savo romantiškus santykius. Interviu žurnalui „GQ“ A$AP Rocky ją pavadino „savo gyvenimo meile“ ir teigė, kad tėvystė – „jo likimas, be jokios abejonės.“
Balandį žurnalui „Vogue“ jis dar kartą išreiškė savo jausmus: „Mano meilė Rihannai yra vidinė, išorinė, begalinė – praeitis ir ateitis.“
