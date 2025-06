Paviešinta Rihannos tėčio mirties priežastis

Remiantis mirties liudijimu, Ronaldo mirtis buvo susijusi su įvairiomis problemomis.

Dainininkės tėtis mirė nuo vėžio, plaučių uždegimo ir kitų sunkių ligų, patvirtinta pranešimuose. Jis mirė gegužės 30 d. Cedars-Sinai medicinos centre Los Andžele.

Sunkiai sirgo

Teigiama, kad 70-mečio mirties liudijime šalia kasos vėžio kaip mirties priežastis nurodytos ir kvėpavimo problemos, skelbia mirror.co.uk.

Kitos dokumente išvardytos priežastys – ūminis inkstų nepakankamumas ir ūminė kanalėlių nekrozė. Abu šie negalavimai susiję su dideliu inkstų pažeidimu.

Iš pradžių apie jo mirtį paskelbė „Starcom Network News“, garsi radijo stotis, įsikūrusi Rihannos tėvynėje Barbadose.

Teigiama, kad praėjusio mėnesio pabaigoje šeimos nariai susirinko Kalifornijoje pagerbti Ronaldo atminimo. Ši širdį verianti žinia buvo paskelbta tuo metu, kai Rihanna, tikruoju vardu Robyn Fenty, šiuo metu laukiasi trečiojo vaiko su partneriu A$AP Rocky.

Ronaldas ir Rihannos mama Monica Braithwaite išsiskyrė, kai atlikėja buvo dar paauglė. Jam net buvo iškelta byla, kurią pateikė jo dukra, apkaltinusi jį piktnaudžiavimu jos vardu siekiant naudos savo pramogų bendrovei – vėliau 2021 m. ji ją nutraukė.

Anksčiau ji taip pat sumokėjo už tėvo gydymą Malibu, kuris kainavo 58 000 dolerių, po sunkaus jų santykių laikotarpio. Tuo metu ji išsiuntė jį namo iš gastrolių dėl jo piktnaudžiavimo alkoholiu.

Po Ronaldo mirties šaltinis „Daily Mail“ sakė, kad nepaisant sudėtingų poros santykių, jo mirtis dainininkei labai atsiliepė. Šaltinis leidiniui sakė: „Robyn su tėvu daugelį metų palaikė labai sudėtingus santykius, tačiau jo mirtis ją užgriuvo kaip smūgis.

Nėštumas ir teisinės problemos pastaruosius kelis mėnesius jai buvo emociniai kalneliai, o prie viso to prisidėjo ir tai, kad jos tėtis sirgo, ir to pradėjo būti per daug.

Kad ir kaip suprastum, jog vyksta kažkas panašaus, tai vis tiek visiškai paliečia širdį.“

Kalbėdamas po Rihannos pirmojo vaiko gimimo, Ronaldas džiaugėsi, kad tapo seneliu. Tuo metu jis sakė: „Jai tai labai patinka. Ji labai rūpestinga mama“

„Visi sako, kad kūdikis panašus į mane, – tuomet sakė jis „Page Six“. – Bet žinote, kūdikiai keičiasi, veidai keičiasi. Jis panašus į Rihanną ir Rocky kartu“.

Rihanna šiuo metu yra nėščia trečią kartą ir žinią trečią vaikelį pranešė dalyvaudama 2025 m. „Met Gala“ pokylyje. Prieš renginį ji sukėlė spekuliacijų apie dar vieną vaiką, nes vis išeidavo vilkėdama pilvą slepiančius aptemptus drabužius.