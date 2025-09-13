Kiek Rihanna išleidžia savo plaukams, ir kokia yra tikroji lietuviškų atostogų kaina?

Tiesa, projekto dalyviai šįkart bus kaip reikiant pasikaustę. Senjorę Rimą, kuri žaidime dalyvaus su visuomenininke Laura bei TV projektuose filmuotis mėgstančiu Leonu, laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis netgi pramins tikra kainų profesore! Tuo tarpu kitoje pusėje pamatysime kapitonę, aktorę Liną, bei jos gerus draugus Edviną ir Mantą.
Pirmame ture dalyviai bandys atspėti obuolių pyrago sudedamąsias dalis ir kainas. Antrasis turas bus kur kas sunkesnis: dalyviams teks atspėti, kiek kainuoja Kylie Jenner krokodilo odos rankinukas su deimantine sagtimi, bei Rihannos metinės išlaidos plaukų priežiūrai.
„Suma bus didelė. Rihanna dažnai keičia tiek šukuoseną, tiek plaukų spalvą“, – sakys viena dalyvė.
Trečiasis žaidimo etapas bus itin vasariškas. Jo metu M. Stasiulio asistentę Gabiją išvysime su daugybe atostogoms skirtų atributų – nuo pripučiamo rato iki pledo ir daugelio kitų. Ar dalyviams pavyks teisingai atspėti šių daiktų kainas?
„Gabija, o kaip tu pati atsimeni visas kainas? Ar tik nebus dar vieno čekiukų skandalo?“ – juokaus Mindaugas.
Šiuo žaidimo etapu antroji komanda gerokai atsiliks... „Jūs imat ne tai, kad ratą, jūs imat gelbėjimosi ratą!“, – matydamas komandos nesėkmes dar bandys juokauti vedėjas.
Kaip įprasta, didžiausia įtampa bus jaučiama žaidimo finale, kuriame reikės iš eilės – nuo pigiausios iki brangiausios – sudėti parduotuvės prekes. Atrodytų, kad tai – viso labo keturios prekės, tačiau klaidos kaina šiame etape gali kainuoti labai daug!
