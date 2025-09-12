Į Lietuvą atvyksiantis atlikėjas Calumas Scottas pristatė už širdies griebiančią naujieną

Ši daina sufleruoja, koks gilus ir jautrus bus naujausias C. Scotto albumas, kuris netrukus bus pristatytas atlikėjo gerbėjams. O gyvai naujausias ir jau gerai pažįstamas C. Scotto dainas bus galima išgirsti jau spalio 31 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje.
„Kai buvau vaikas, klausydavausi Whitney eidamas į mokyklą. Jos balsas, kaip ir kitų mano mamos mėgstamų atlikėjų, tokių kaip George Michaelo, Eltono Johno, Michaelo Jacksono, Tinos Turner, įkvėpė mane kurti muziką, bet niekada nebūčiau galėjęs įsivaizduoti, kad turėsiu galimybę dainuoti su Whitney originaliu balsu...
Man tikra garbė gauti Whitney šeimos palaiminimą, kad šis duetas taptų oficialiu singlu ir būtų įtrauktas į mano albumą. Niekada negalėsiu jiems pakankamai padėkoti už šią dovaną, kurią vertinu su didžiausia pagarba“, – sako C. Scottas pristatydamas naują dainą.
Kuria albumą
Šiuo metu C. Scottas intensyviai dirba prie trečio studijinio albumo „Avenoir“, kuris jau netrukus bus pristatytas gerbėjams.
„Rašydamas albumą, klausiau savęs, ar rinkčiausi galimybę matyti tai, kas bus ateityje. Nuoširdžiai tikiu, kad esame sukurti iš savo sėkmių ir iššūkių, iš prisitaikymo ir laimėjimų. Albumo „Avenoir“ koncepcija meta mums visiems iššūkį gyventi dabar, nuolat primenant, kad būtent netikėtumai ir nežinojimas daro gyvenimą bauginantį, bet kartu ir stebuklingą“, – sako C. Scottas.
Atlikėjas kviečia į „The Avenoir Tour“ pasaulinį koncertų turą, kurio metu aplankys ir Lietuvą – spalio 31 d., penktadienį, jis surengs savo koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje.
Naujausią atlikėjo dainą galite išgirsti YouTube platformoje:
