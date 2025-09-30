Internautai „palaidojo“ gyvą TV žvaigždę: tokio košmaro nelinkėtų niekam

Apie šią situaciją mergina prakalbo socialiniuose tinkluose.
„Esu mačiusi šį „Facebook“ straipsnį anksčiau, bet šįvakar kažkas mane tiesiog išvedė iš kantrybės. Tai buvo labai traumuojantis dalykas. Bandžiau pranešti apie įrašą, bet nieko negaliu padaryti. Jaučiuosi bejėgė ir labai pikta“, – dalijosi K. Thurston savo „Instagram“ istorijose.
Ji pridūrė, kad tuo metu planavo padaryti pertrauką nuo socialinių tinklų, tačiau būtent tada iš artimųjų ir sekėjų pradėjo gauti žinutes su klausimais, ar viskas gerai.
„Žmonės, su kuriais paprastai nebendrauju, man rašė žinutes. Gavau jų daugybę. Visi klausinėjo: „Ar tu gyva? Ar tau viskas gerai?“ – atskleidė ji.
Realybės šou žvaigždė galiausiai nuramino gerbėjus: „Aš vis dar čia. „Facebook“ – tiesiog nuolatinis clickbait’as. Prašau, praneškite apie tokius žmones. Jie siaubingi! Tai labai skaudina.“
Kovoja su sunkia liga
Katie šių metų vasarį atvirai pranešė, kad jai diagnozuotas 3 stadijos krūties vėžys. Ji neslėpė išgyvenanti visą spektrą emocijų – nuo nevilties ir liūdesio iki ryžto kovoti.
„Verkiau daug. Planavau net nufilmuoti video vietoje šio įrašo, bet nesugebėjau“, – prisiminė ji.
Praėjus mėnesiui, realybės šou žvaigždė atskleidė dar skaudesnę žinią – liga progresavo iki 4 stadijos, metastazės pasiekė kepenis.
Nepaisant diagnozės, ji ir komikas Jeffas Arcuri tą patį mėnesį susituokė. Pora neslėpė planų ateityje pasitelkti surogatę šeimos pagausinimui.
