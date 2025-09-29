Šį buvusį žemės ūkio ministrą nuteisė mirties bausme: štai ką padarė

Jilin provincijos Čangčuno miesto vidurinysis liaudies teismas paskelbė, kad Tang taip pat neteko politinių teisių visam gyvenimui, o visas jo asmeninis turtas bus konfiskuotas. Netesėtai gautos lėšos bus grąžintos valstybei, skelbia „The Economic Times“.
Sulaukė griežčiausios bausmės
Valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ duomenimis, nuo 2007 iki 2024 metų Tang, eidamas įvairias pareigas tiek centrinėse, tiek vietos valdžios institucijose, piktnaudžiavo tarnybine padėtimi. Jis padėjo verslo įmonėms, projektų rangovams ir pareigūnams, siekiantiems karjeros paaukštinimo, už ką priėmė pinigus bei vertingus daiktus, kurių vertė viršijo 268 mln. juanių (apie 34,8 mln. eurų).
Per teismo posėdį liepos 25 d. buvo apklausti prokurorai, kaltinamasis bei jo advokatas, nagrinėti įrodymai. Tang teisme prisipažino kaltu ir pareiškė apgailestavimą.
Teismas nurodė, kad jo nusikaltimai „padarė didelę žalą valstybės ir žmonių interesams“, todėl yra verti griežčiausios bausmės. Vis dėlto, atsižvelgiant į tai, kad Tang bendradarbiavo tyrime, grąžino neteisėtai įgytas lėšas ir parodė atgailą, jam buvo suteikta bausmės vykdymo atidėjimo malonė.
Šis atvejis yra dalis didžiulės kovos su korupcija kampanijos, kurią Kinijoje pradėjo prezidentas Xi Jinpingas dar 2012 metais. Per daugiau nei dešimtmetį nubausta ar drausmės priemonėmis paliesta daugiau nei milijonas pareigūnų, tarp jų – ir dešimtys aukščiausio rango kariškių.
