TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Paaiškėjo, kieno palaikai rasti garsaus dainininko bagažinėje: aplinkybės kelia šiurpą

2025-09-19 20:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-19 20:43

Rugsėjo pradžioje Holivude buvo rastas stipriai suiręs paauglės kūnas „Tesla“ automobilyje. Automobilis, kaip pranešama, buvo registruotas dainininko ir „TikTok“ žvaigždės D4VD (tikrasis vardas David Anthony Burke) vardu.

Žvakė, bagažinė (asociatyvi 123rf nuotr,)

0

Dabar Los Andželo teisėsaugos duomenimis, nustatyta, kad tai buvo vos penkiolikos metų Celeste Rivas kūnas. Apie jos dingimą paskelbta dar 2024-aisiais.

Kol kas tiksli mirties priežastis nėra paskelbta ir laukia tolimesnio tyrimo.

Kūnas buvo rastas priekiniame bagažinės skyriuje, supakuotas į plastikinį maišą, ir, pasak medicinos ekspertų, tikėtina, kad jis automobilyje buvo ilgą laiką prieš radimą.

Automobilis buvo nutemptas į privačią aikštelę Holivudo rajone po to, kai darbuotojai užuodė stiprų nemalonų kvapą, sklindantį iš transporto priemonės.

Tyrėjai jau surinko kelis daiktus, kurie gali būti susiję su byla, ir planuoja juos išanalizuoti artimiausiomis dienomis. Policija teigia, kad seka keliais pėdsakais ir žada pateikti papildomą informaciją, kai ji bus prieinama, skelbia „USA Today“

Galimi ryšiai su dainininku

Nors oficialiai D4VD nėra apkaltintas ar įtariamas šiuo įvykiu tiesiogiai, tyrėjai atkreipė dėmesį į tam tikras aplinkybes.

Pirmiausia, tiek Celeste, tiek D4VD turi tą patį „Shhh...“ tatuiruotės ženklą ant dešiniojo smiliaus piršto. Be to, Celeste mama patvirtino, kad jos dukra turėjo draugą vardu David.

D4VD atstovai teigia, kad dainininkas buvo informuotas apie tyrimą ir visiškai bendradarbiauja su teisėsauga. Jis taip pat atšaukė likusias savo turo datas.

