  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Stiprus dvokas išdavė kraupią paslaptį: radinys garsaus atlikėjo automobilyje šokiravo

2025-09-10 14:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 14:25

Los Andžele pareigūnai vilkimo aikštelėje rado žmogaus palaikus, paslėptus atlikėjui D4vd priklausančios „Tesla“ bagažinėje. Tokį atradimą lydėjo stiprus dvokas, dėl kurio ir buvo iškviesta policija.

Šokiruojantis radinys: žinomo dainininko automobilyje aptiktas kūnas (nuotr. fotoalbumo)

Los Andžele pareigūnai vilkimo aikštelėje rado žmogaus palaikus, paslėptus atlikėjui D4vd priklausančios „Tesla“ bagažinėje. Tokį atradimą lydėjo stiprus dvokas, dėl kurio ir buvo iškviesta policija.

0

Kaip rašo naujienų portalas „Page Six“, ši šiurpi istorija šokiravo ne tik Los Andželą, bet ir muzikos pasaulį.

Kvapą stingdanti detalė

Pasak Los Andželo policijos departamento atstovų, pareigūnai pirmadienį apie 12.20 val. reagavo į pranešimą dėl sklindančio stipraus dvoko viename iš Holivudo vilkimo aikštelių. Būtent ten ir buvo aptiktos žmogaus palaikai, paslėpti maiše „Tesla“ automobilio priekinėje bagažinėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip primena „Page Six“, mašina vilkimo aikštelėje stovėjo jau kelias dienas, kol buvo padarytas šiurpus atradimas. Šiuo metu tiriama, kam priklauso palaikai, jų tapatybė dar nenustatyta.

Atlikėjas bendradarbiauja

D4vd atstovas „NBC Los Angeles“ teigė, kad atlikėjas bendradarbiauja su teisėsauga:

„D4vd buvo informuotas apie įvykį. Nors jis šiuo metu yra koncertiniame ture, visiškai bendradarbiauja su pareigūnais“, – sakoma pranešime.

20-metis atlikėjas turi net 2 mln. sekėjų „Instagram“ ir daugiau kaip 33 mln. mėnesinių klausytojų „Spotify“.

Žvaigždės karjera

Atlikėjas išpopuliarėjo 2022 metais, kai jo singlai „Here with Me“ ir „Romantic Homicide“ tapo „TikTok“ sensacija. Abu kūriniai dabar yra perklausyti milijardus kartų „Spotify“ platformoje.

Šių metų balandį D4vd išleido savo debiutinį albumą „Withered“, o prieš kelias dienas – ir prabangų jo leidimą. „Tai buvo aistros projektas, norėjau išlaikyti žalią emocinį svorį, kurį turi mano muzika“, – sekėjams rašė jis „Instagram“.

Turo nesustabdė

Kaip rašo „Page Six“, nepaisant skandalingos situacijos, D4vd tęsia savo pasaulinį turą „Withered“. Jau antradienį jis turėtų pasirodyti koncerte Mineapolyje.

