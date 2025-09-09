Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Šioje vietoje policijos nušautas tėvas slėpė 3 savo vaikus: parodė visiems

2025-09-09 19:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 19:40

Tėvas, beveik ketverius metus slapstęsis Naujosios Zelandijos laukinėje gamtoje kartu su trimis savo vaikais, buvo nušautas policijos.

Tom Phillips (Nuotr. socialinių tinklų ir 123rf.com)
27

Tomas Phillipsas, kuris dingo su vaikais dar 2021 m. pabaigoje, išvengė suėmimo nepaisant nacionalinės paieškos ir daugybės pastebėjimų. Jo byla tapo viena įsimintiniausių Naujosios Zelandijos paslapčių, rašo bbc.com.

Phillipsas buvo nušautas susišaudymo metu pirmadienio naktį apie 02:30 val. (14:30 GMT sekmadienį). Policijos pareigūnai reagavo į pranešimą apie apiplėšimą Piopio miestelyje, šiaurinėje Naujosios Zelandijos dalyje, kai pastebėjo Phillipso vairuojamą keturratį motociklą, ant kurio sėdėjo vienas iš vaikų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tomas Phillipsas
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Tomas Phillipsas

Policija bandė juos persekioti, kelią užblokavo specialiomis dygių juostomis. Keturratis užvažiavo ant jų ir nuvažiavo nuo kelio. Pareigūnai priartėję prie transporto priemonės buvo pasitikti šūviais. Pasak policijos pavaduotojos Jill Rogers, pirmasis atvykęs pareigūnas buvo pašautas ir tebėra kritinės būklės. Vėliau prisijungusi kita patrulių grupė neutralizavo Phillipsą – jis žuvo vietoje.

Nors kūnas dar nebuvo oficialiai identifikuotas, policija buvo įsitikinusi, kad tai Phillipsas

Tą pačią dieną du kiti vaikai buvo rasti atokiame stovykloje tankioje girioje. Visi trys vaikai nenukentėjo. Pasak Rogers, kartu su tėvu buvęs vaikas pateikė „svarbios“ informacijos, padėjusios surasti kitus du. Vis dar neaišku, ar vaikams jau pranešta apie tėvo žūtį.

Policija apie vaikų saugumą informavo jų motiną bei senelius. Mama, žiniasklaidai prisistačiusi tik kaip Cat, sakė esanti „labai palengvėjusi“, kad „ši košmariška istorija pagaliau baigėsi“, tačiau kartu apgailestavo dėl tragiškos atomazgos.

Phillipsas slapstėsi nuo 2022 m., kai neatvyko į teismo posėdį. Iki dingimo jis su vaikais gyveno Marokopoje, nedideliame Waikato regiono miestelyje. Phillipsas, kuriam buvo apie 30 metų, buvo laikomas patyrusiu medžiotoju ir žmogumi, gebančiu išgyventi gamtoje. Manoma, kad jis pasiėmė vaikus po to, kai neteko jų globos.

Marokopos apylinkės garsėja itin atšiauria gamta – uolėta pakrante, tankiomis giraitėmis, urvų tinklais. Vietiniai pažinojo Phillipsą kaip žmogų, mokėjusį statytis pastoges ir maitintis laukinėje gamtoje. Vis dėlto laikui bėgant ėmė ryškėti jo desperacija – nuo 2023 m. jis ir vaikai buvo pastebėti per įsilaužimus į parduotuves.

Praėjusių metų spalį paaugliai netyčia sutiko juos žygyje per miškus ir nufilmavo. Phillipsas ir vaikai vilkėjo kamufliažiniais drabužiais, kiekvienas nešė savo kuprinę. Paklaustas, ar kas nors žino apie jų buvimo vietą, vienas vaikas atsakė: „tik jūs“ ir nuėjo toliau.

Praėjusiais metais Phillipsui buvo išduotas arešto orderis, nes įtarta, kad jis dalyvavo banko apiplėšime Te Kuiti miestelyje. Buvo manoma, kad jis turėjo bendrininką. Daug metų sklandė gandai, kad jam galėjo padėti uždara Marokopos bendruomenė, tačiau į tai niekada neatsakyta.

Phillipso žūtis įvyko praėjus mažiau nei mėnesiui po to, kai jo šeima viešai ragino jį grįžti namo. Sesuo Rozzi interviu sakė: „Mes buvome pasirengę padėti tau pereiti viską, ką reikia pereiti. Labai noriu pamatyti tave ir vaikus, vėl būti jūsų gyvenimo dalimi.“

Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas Chrisas Luxonas šį įvykį pavadino „liūdnu ir tragišku“. „Niekas nenorėjo tokios pabaigos. Manau, kad visi Naujojoje Zelandijoje jaučia tą patį,“ – sakė jis pirmadienį.

Vietos gyventojai taip pat nerimauja dėl vaikų gerovės. „Labai norėjosi laimingesnės pabaigos. Dėl vaikų, žinote? Jiems bus labai sunku,“ – sakė Waitomo apygardos gyventoja Marlene McIsaac.

