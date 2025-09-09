Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Į Vilniaus policiją kripėsi vyras: pareiškė, kad iš sąskaitos pernai dingo beveik 30 tūkst. eurų

2025-09-09 08:51 / šaltinis: BNS
2025-09-09 08:51

Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi vyras, kuris pareiškė, kad iš jo mirusios motinos banko sąskaitos pasisavinta 27 400 eurų, antradienį pranešė sostinės policija.

Pinigai (nuotr. SCANPIX)

REKLAMA

2

59 metų vyras į policiją kreipėsi pirmadienį, nors pinigai dingo pernai. Pasak pareiškėjo, iš banko sąskaitos pinigai dingo laikotarpiu nuo praėjusių metų rugpjūčio 16-osios iki gruodžio 31 dienos.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.

[email protected], Lietuvos naujienų skyrius

