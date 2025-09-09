Į Vilniaus policiją kripėsi vyras: pareiškė, kad iš sąskaitos pernai dingo beveik 30 tūkst. eurų

59 metų vyras į policiją kreipėsi pirmadienį, nors pinigai dingo pernai. Pasak pareiškėjo, iš banko sąskaitos pinigai dingo laikotarpiu nuo praėjusių metų rugpjūčio 16-osios iki gruodžio 31 dienos.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
[email protected], Lietuvos naujienų skyrius
