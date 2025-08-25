Naujosios Zelandijos pašto tarnyba dėl muitų stabdo daugumą siuntų pristatymų į JAV

„NZ Post“ pranešė, kad laikinai sustabdė paslaugas, prieš įsigaliojant JAV 15 proc. muitui rugpjūčio 29 dieną.
Į Jungtines Valstijas bus pristatomi tik riboto kiekio laiškai ir svarbūs dokumentai, pavyzdžiui, pasai ar teisiniai laiškai, teigiama vežėjo interneto svetainėje paskelbtame pranešime.
Panašių veiksmų ėmėsi pašto tarnybos ir siuntų vežėjai Indijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Austrijoje ir Danijoje, D. Trumpo administracijai pareiškus, kad nuo rugpjūčio 29 dienos panaikins mokesčių lengvatą mažoms siuntoms, įvežamoms į Jungtines Valstijas.
Jungtinės Valstijos pradėjo skelbti muitus užsienio šalims balandį, tačiau dauguma jų įsigalioja tik šį mėnesį po kelis mėnesius trukusių derybų ir atidėliojimų.
„NZ Post“ teigė, kad tikisi kuo greičiau atnaujinti pristatymus.
Naujosios Zelandijos ministras pirmininkas Christopheris Luxonas pirmadienį „Radio New Zealand“ sakė, kad kilo painiava dėl muitų poveikio.
Pašto tarnyba „negali garantuoti, koks bus muitų dydis ar kainos, arba kaip visa tai veiks praktiškai“, sakė Ch. Luxonas.
„Esu tikras, kad „NZ Post“ kartu su savo kolegomis kitose šalyse bendradarbiaus su JAV, kad viskas būtų aiškiau“, – teigė jis.
