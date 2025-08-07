Per plauką nuo tragedijos: lagamine autobuso bagažinėje rasta gyva dvimetė

Gyva dvejų metų mergaitė buvo rasta autobuso bagažinėje Naujojoje Zelandijoje. Autobuso vairuotojas pastebėjo judesį lagamine, sustojus transporto priemonei.
Atidaręs lagaminą, vairuotojas jame rado mergaitę. Pasak vyriausiojo detektyvo Simono Harrisono, vaikas buvo „labai perkaitusi, bet kitaip atrodė nesužeistas“.
Mergaitė buvo nuvežta į ligoninę, kur sekmadienį liko detalesniems medicininiams tyrimams, rašo „Sky News“.
Detektyvai kol kas neatskleidžia, kiek laiko mergaitė praleido lagamine ir tarp kokių miestų važiavo autobusas.
27 metų moteris, kurios vardas ir pavardė neskelbiami, buvo suimta ir apkaltinta netinkamu elgesiu su vaiku ir jo nepriežiūra.
S. Harrisonas teigė, kad neatmetama galimybė pateikti ir papildomus kaltinimus. Apie įvykį informuotos vaikų teisių apsaugos tarnybos.
Pagyrė autobuso vairuotoją, jog šis pastebėjo, kad „kažkas yra ne taip“
Rugpjūčio 4 d. moteris pasirodė Šiaurės Kranto apygardos teisme. Kaip praneša Naujosios Zelandijos naujienų svetainė „Stuff“, teismo dokumentuose nurodoma, kad ji keliavo autobusu iš Vangarei į Oklendą ir vaiką įdėjo į transporto priemonės bagažinę.
Teismo dokumentuose teigiama, kad jos veiksmai „galėjo turėti neigiamą poveikį vaiko sveikatai – sukelti uždusimą, dehidrataciją, apsinuodijimą anglies monoksidu, perkaitimą ar psichologinę traumą“.
Moterį ginantis advokatas paprašė, kad jos tapatybė būtų neviešinama, o klientė liktų suimta iki kito teismo posėdžio, kuriame turės pareikšti savo poziciją.
Naujosios Zelandijos nacionalinę autobusų liniją „InterCity“ valdanti bendrovė „Entrada Travel Group“ „NBC News“ pranešė, kad incidentas įvyko viename iš jų autobusų.
„Buvo iškviesta policija, kuri tiria šį įvykį. Per incidentą niekas nenukentėjo, autobusų eismas buvo atnaujintas“, – rašoma bendrovės pranešime.
„InterCity“ savo interneto svetainėje nurodo, kad vaikai iki dvejų metų gali keliauti nemokamai, sėdėdami suaugusiojo glėbyje. Vaikams nuo trejų metų reikalingas bilietas, ir jie privalo keliauti su globėju.
S. Harrisonas pagyrė „InterCity“ autobuso vairuotoją, kuris „pastebėjo, kad kažkas yra ne taip, ir nedelsdamas ėmėsi veiksmų, užkirsdamas kelią galimai daug blogesniam scenarijui“.
