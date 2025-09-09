Pamatęs, ką padarė svetimas žmogus, Soliaris pakraupo: „Noriu pažiūrėti į akis tam asilui“

Dainininkas neslepia pykčio ir sako norintis „pažiūrėti į akis tam asilui“, kuris pasikėsino į vaiko turtą. Apie įvykį jis pranešė policijai ir situaciją pakomentavo tv3.lt portalui.
Pavogė vietoje, kur pilna kamerų
Pasak Soliario, jo sūnui dviratis buvo labai svarbus – juo berniukas važiuodavo į mokyklą.
„Kai tik oras leidžia, jis labai laimingas galėdamas važiuoti į mokyklą dviračiu“, – sakė atlikėjas.
Dviratis buvo pavogtas iš teritorijos prie „Vilniaus vartų“. Vyrą labiausiai šokiravo tai, kad aplinkui įrengta daugybė kamerų, o visai netoliese – Seimo rūmai.
„Keista, kad pavogtas iš ten, kur pilna kamerų. Pikčiausia, kad žmogus, kuris pavogė, matė, jog dviratis vaikiškas“, – piktinosi jis.
Emocijų neslėpė ir pats atlikėjas.
„Aš noriu pažiūrėti į akis tam asilui, kuris pavogė mano 10 metų sūnaus dviratį“, – rašė atlikėjas savo „Instagram“ paskyroje.
Skaudu dėl vaiko emocijų
Nors dainininkas sūnui žada nupirkti naują dviratį, labiausiai jam skaudu dėl vaiko emocijų.
„Man negaila dviračio – gaila vaiko emocijos, gaila, kad yra amoralių žmonių, gaila, kad net centre žmonės drįsta vogti iš vaikų“, – kalbėjo jis.
Atlikėjas patvirtino, kad dėl įvykio parašė pareiškimą policijai. Jis tikisi, kad vaizdo kameros padės nustatyti vagį.
„Nežinau, kokių priklausomybių reikia turėti, kad vogtum vaiko dviratį – tai nepateisinama. Tokie žmonės neturėtų pelnytis iš vaikų, kurie dar patys nesugeba užsidirbti“, – komentavo jis.
