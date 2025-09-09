Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamatęs, ką padarė svetimas žmogus, Soliaris pakraupo: „Noriu pažiūrėti į akis tam asilui“

2025-09-09 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 10:55

Žinomas Lietuvos atlikėjas Algimantas Soliaris Minalga, labiau žinomas sceniniu vardu Soliaris, išgyvena nemalonią patirtį – sostinės centre, prie „Vilniaus vartų“, iš jo 10 metų sūnaus buvo pavogtas dviratis.

Pavogtas Soliario sūnaus dviratis (tv3.lt koliažas)
19

Žinomas Lietuvos atlikėjas Algimantas Soliaris Minalga, labiau žinomas sceniniu vardu Soliaris, išgyvena nemalonią patirtį – sostinės centre, prie „Vilniaus vartų“, iš jo 10 metų sūnaus buvo pavogtas dviratis.

REKLAMA
3

Dainininkas neslepia pykčio ir sako norintis „pažiūrėti į akis tam asilui“, kuris pasikėsino į vaiko turtą. Apie įvykį jis pranešė policijai ir situaciją pakomentavo tv3.lt portalui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų
(19 nuotr.)
(19 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų

Pavogė vietoje, kur pilna kamerų

Pasak Soliario, jo sūnui dviratis buvo labai svarbus – juo berniukas važiuodavo į mokyklą.

REKLAMA
REKLAMA

„Kai tik oras leidžia, jis labai laimingas galėdamas važiuoti į mokyklą dviračiu“, – sakė atlikėjas.

REKLAMA

Dviratis buvo pavogtas iš teritorijos prie „Vilniaus vartų“. Vyrą labiausiai šokiravo tai, kad aplinkui įrengta daugybė kamerų, o visai netoliese – Seimo rūmai.

„Keista, kad pavogtas iš ten, kur pilna kamerų. Pikčiausia, kad žmogus, kuris pavogė, matė, jog dviratis vaikiškas“, – piktinosi jis.

Emocijų neslėpė ir pats atlikėjas.

„Aš noriu pažiūrėti į akis tam asilui, kuris pavogė mano 10 metų sūnaus dviratį“, – rašė atlikėjas savo „Instagram“ paskyroje.

REKLAMA
REKLAMA

Skaudu dėl vaiko emocijų

Nors dainininkas sūnui žada nupirkti naują dviratį, labiausiai jam skaudu dėl vaiko emocijų.

„Man negaila dviračio – gaila vaiko emocijos, gaila, kad yra amoralių žmonių, gaila, kad net centre žmonės drįsta vogti iš vaikų“, – kalbėjo jis.

Atlikėjas patvirtino, kad dėl įvykio parašė pareiškimą policijai. Jis tikisi, kad vaizdo kameros padės nustatyti vagį.

„Nežinau, kokių priklausomybių reikia turėti, kad vogtum vaiko dviratį – tai nepateisinama. Tokie žmonės neturėtų pelnytis iš vaikų, kurie dar patys nesugeba užsidirbti“, – komentavo jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Algimantas Soliaris Minalga (tv3.lt koliažas)
Atlikėjui Soliariui – skaudus įvykis: iš sūnaus pavogtas dviratis Vilniaus centre (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų