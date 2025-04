40-metį minintis Algimantas Minalga-Soliaris parodė pokyčius: siunčia svarbią žinutę

Pasidalinęs jautria žinute, vyras įsiamžino ir fotosesijoje, kurioje parodė savo išvaizdos pokyčius.

„Nustebo net mama“, – dalindamasis nuotraukomis rašė jis.

Siunčia svarbią žinutę

Naujienų portalui tv3.lt A. Minalga atskleidė, kad gimtadienio proga jis kreipiasi į draugus, kitus žmones, ir nori atkreipti jų dėmesį.

Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų

(19 nuotr.) FOTOGALERIJA. Algimantas Minalga-Soliaris mini jubiliejų

„Gyvenime gavau nuostabią žmoną ir turiu viską. Važinėjome su Ferrari ir su žmona nusprendėme pasidaryti tokią fotosesiją. 40-metis dažnam būna labai sudėtingas etapas, atrodo, kad lūžio etapas, kai esi beje jaunuolis, o tampi tikru vyru. Daugelį apima depresija.

Noriu parodyti visiems, kurie turi pinigų, ir tiems, kurie jų neturi, ir paprašyti visų, kad investuotų į žmones, kurie nori sulaukti 40-ies metų. Iš daugelio draugų teko girdėti, kad „man jau 40, ar toks senas, kaip man negerai, kiek dalykų jau nebegaliu daryti“.

Noriu visiems parodyti, kaip pasikeičiau pats savo išvaizda. Niekada gyvenime taip neatrodžiau, kaip atrodau dabar. Labai drąsiai parodžiau tai. Norėčiau pasakyti, kad sulaukus tiek metų viskas tik prasideda, o nesibaigia“, – šypsosi Soliaris.

Vyras neslepia ne tik padėkų žmonai Monikai, bet ir artimiems savo draugams, nepamiršta ir tų, kurie jau yra palikę šį pasaulį.

Jis tikina norintis parodyti žmonėms, kad gyvenime dalykus reikia vertinti čia ir dabar.

„Dažniausiai žmonės iš pradžių kažką gauna, o tik praradę pradeda visa tai vertinti. Labai daug kas siekia turtų ir galvoja, kad tada bus laimingi. Kai susiduria su sveikatos, ar meilės problemomis, atrodo, kad tie finansai nieko verti.

Turiu žmoną, kuri valdo didelius verslus, bet kai atradau meilę, man pasidarė visiškai nusispjaut, ką ji valdo. Galėtų valdyti kad ir degtukų dėžutę. Kažkaip žmonės vieni kitus labai mažai myli ir nevertina paprastų, žemiškų dalykų. Atrodo, kad jei atsiranda turtinga moteris, atsiranda kelionės ir tai suteikia džiaugsmo.

Noriu parodyti gražų gyvenimą, bet paaiškinti, kad yra žmonės, kurie tiesiog nori gyventi. Kuriems reikia tiek pat pinigų, kiek kainuoja tie patys „Ferrari“, kad galėtų susimokėti už vaistus, kad išgyventų bent iki 25 metų“, – tikina jis.

10-metį sūnų auginantis Soliaris neslepia, kad tapęs tėvu iš naujo turėjo permąstyti gyvenimą.

Ir dabar jis siekia parodyti, kad net ir turint finansų ne visada viskas būna rožėmis klota.

„Sulaukiu daugybės pasiūlymų ir iš užsienio atlikėjų, bet turiu vaiką, negaliu tąsytis po pasaulį. Norėčiau jaunimui parodyti, kad nėra viskas taip lengva. Visiems atrodo, kad kai turi pinigų, problemos net neegzistuoja. Nežinau, ką pasirinktumėte – ar nelaimingą meilę, ar milijardą“, – teigia jis.

Dėkoja ir pasaulį palikusiems draugams

„Savo nuostabius sveikinimus paverskite ir įmeskite tiems kas labiausiai laukia kiekvienos dienos! Mano gimtadienis taps žymiai prasmingesnis kai matysiu kiek turiu gražių draugų. Galų gale, nueikite į vaistinę ir suprasite kiek kainuoja vaistai ir kiek kas nori gyventi,kiek kainuoja kiekviena diena gyventi! O man užtenka, jūsų meilės, gerumo ir ištikimybės!

Gyvenimas jau mane apdovanojo, sveiku, dideliu stipriu gražiu sūneliu, šeima ir nuostabiais draugais, kurie gal ir ne kasdien, bet sukasi mano gyvenime. Tiems kas paliko šį pasaulį linkiu atrasti jį gražesnį. Muzikiniai draugai tegul randa kūrybą ir ramybę! Modestai Žilioni, ačiū, kad saugai mane iš dangaus!

OG ir Sel, jūs visada man būsit labai svarbūs ir svarbiausia draugai! Super hitų bus dar ne vienas ir stadionas pilnas. Jei ko neįrašiau nereiškia, kad man esate mažiau svarbūs! O dabar svarbiausias nuostabiausias žmogus – žmona, be kurios šis gyvenimas būtų pilkas ,kuri neria per purvą ir nebijo išsipurvint ir visada kai man sunku ar linksma visada būna šalia! Žmoną sulyginčiau su angelu. Aš tau prisiekiu mylėti Tave per ši gyvenimą ir po jo. Tikiu,kad amžina meilė nemiršta niekada. Ačiū, kad esat“, – teigė jis.