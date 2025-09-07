Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Moteris pajuto kažką judant pilve – tai, ką rado, nustebino net medikus

2025-09-07 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 19:20

34-erių metų moteris, vadinama „JC“, ilgai kentėjo nuo keistų simptomų – haliucinacijų, nemigos, nerimo ir šlapimo nelaikymo. Viskas prasidėjo po to, kai ji vieną vakarą degalinėje nusipirko ir suvalgė penkių dienų senumo sušius.

Pilvo pūtimas (nuotr. 123rf.com)

34-erių metų moteris, vadinama „JC", ilgai kentėjo nuo keistų simptomų – haliucinacijų, nemigos, nerimo ir šlapimo nelaikymo. Viskas prasidėjo po to, kai ji vieną vakarą degalinėje nusipirko ir suvalgė penkių dienų senumo sušius.

0

Ilgą laiką gydytojai nežinojo, kas sukėlė jos negalavimus. Tik po kruopštaus tyrimo paaiškėjo, kad priežastis slypi moters žarnyne.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Simptomai stiprėjo mėnesių mėnesiais

Pasak medicinos eksperto ir „YouTube“ turinio kūrėjo „ChubbyEmu“, moters sveikata ėmė blogėti po darbo dienos, kai ji visą dieną nevalgė. Grįžusi namo, ji suvalgė senus sušius – žuvies skonis buvo šiek tiek rūgštus, tačiau moteris pabandė jį užmaskuoti sojos padažu.

Po to prasidėjo įvairūs sveikatos sutrikimai: nemiga, skrandžio skausmai, nerimas, širdies plakimas ir panikos priepuoliai. Moteris jautė, kad jos skrandis „dreba“ ir „šokinėja“, o simptomai tik stiprėjo.

Atrasta tikroji priežastis

Po kelių mėnesių gydymo, kraujo tyrimų ir dviejų vizitų į ligoninę, medikai nustatė, kad moterį ištiko kaspinuotis. Tyrimai parodė tūkstančius kaspinuočių kiaušinėlių jos išmatose.

Gydytojai identifikavo parazitą kaip Diphyllobothrium latum – vieną didžiausių kaspinuočių, galintį užaugti iki 9 metrų ilgio. Šis parazitas mėgsta vitaminą B12 ir konkuruoja su žmogaus organizmu dėl maistinių medžiagų, sukeldamas įvairius simptomus.

Milžiniškas kaspinuotis skrandyje tūnojo net devynis mėnesius, kol buvo aptiktas ir gydomas. 

