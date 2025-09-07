Moteris pajuto kažką judant pilve – tai, ką rado, nustebino net medikus

Ilgą laiką gydytojai nežinojo, kas sukėlė jos negalavimus. Tik po kruopštaus tyrimo paaiškėjo, kad priežastis slypi moters žarnyne.
Simptomai stiprėjo mėnesių mėnesiais
Pasak medicinos eksperto ir „YouTube“ turinio kūrėjo „ChubbyEmu“, moters sveikata ėmė blogėti po darbo dienos, kai ji visą dieną nevalgė. Grįžusi namo, ji suvalgė senus sušius – žuvies skonis buvo šiek tiek rūgštus, tačiau moteris pabandė jį užmaskuoti sojos padažu.
Po to prasidėjo įvairūs sveikatos sutrikimai: nemiga, skrandžio skausmai, nerimas, širdies plakimas ir panikos priepuoliai. Moteris jautė, kad jos skrandis „dreba“ ir „šokinėja“, o simptomai tik stiprėjo.
Atrasta tikroji priežastis
Po kelių mėnesių gydymo, kraujo tyrimų ir dviejų vizitų į ligoninę, medikai nustatė, kad moterį ištiko kaspinuotis. Tyrimai parodė tūkstančius kaspinuočių kiaušinėlių jos išmatose.
Gydytojai identifikavo parazitą kaip Diphyllobothrium latum – vieną didžiausių kaspinuočių, galintį užaugti iki 9 metrų ilgio. Šis parazitas mėgsta vitaminą B12 ir konkuruoja su žmogaus organizmu dėl maistinių medžiagų, sukeldamas įvairius simptomus.
Milžiniškas kaspinuotis skrandyje tūnojo net devynis mėnesius, kol buvo aptiktas ir gydomas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!