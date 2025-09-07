Mama šaukiasi pagalbos – dukrą įkalino Dubajaus kalėjime 25 metams: paaiškėjo, kodėl

Kaip skelbiama, Mia buvo sulaikyta turinti apie 50 gramų kokaino – kiekį, kurį Dubajaus teisėsauga traktuoja kaip prekybos ar kontrabandos įrodymą. Tokie nusikaltimai Jungtiniuose Arabų Emyratuose laikomi vienais sunkiausių ir neretai užtraukia net mirties bausmę.
Mama sugniuždyta
Jos mama Danielle McKenna neslepia nevilties ir per socialinius tinklus prašo pagalbos, kad galėtų padengti kelionių bei teisines išlaidas ir bent aplankyti dukrą, kurios nematė beveik metus.
„Mia gavo laisvės atėmimo 25 metams bausmę Dubajuje ir dabar yra centriniame kalėjime. Kaip galite įsivaizduoti, kaip mama, esu visiškai sugniuždyta. Nemačiau dukros nuo praėjusio spalio. Mia yra tik 23 metų, ji niekada nebuvo padariusi nieko blogo gyvenime.
Ji studijavo teisę universitete, bet, deja, susidėjo su netinkama draugija ir padarė labai kvailą klaidą. Dabar ji už tai moka kainą“, – rašė Danielle paramos rinkimo platformoje.
Vėliau ji padėkojo jau paaukojusiems žmonėms: „Noriu padėkoti visiems, kurie paaukojo. Šie pinigai bus siunčiami mano dukrai Miai, taip pat skirti galimoms teisinėms išlaidoms. Galbūt jie padės ir šeimai nuvykti į Dubajų aplankyti jos, nes nė vienas mūsų nematė Mios nuo praėjusio spalio. Labai ačiū visiems.“
Kalbėdama su „MailOnline“, moteris sakė: „Ji dabar išgyvena tikrą pragarą. Jai ką tik paskirta laisvės atėmimo bausmė, netrukus perkelta į kitą kalėjimą. Tai buvo milžiniškas šokas.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!