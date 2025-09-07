Kalendorius
Rugsėjo 7 d., sekmadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Įvairenybės

Mama šaukiasi pagalbos – dukrą įkalino Dubajaus kalėjime 25 metams: paaiškėjo, kodėl

2025-09-07 10:26 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-07 10:26

23 metų teisės studentė Mia O’Brien iš Jungtinės Karalystės atsidūrė Dubajaus centriniame kalėjime. Jaunai merginai skirta 25 metus trunkanti laisvės atėmimo bausmė griežtoje Emiratų valstybėje. Ir viskas – dėl vienos klaidos.

Mia O’Brien su mama (nuotr. GoFundMe, 123rf)

23 metų teisės studentė Mia O’Brien iš Jungtinės Karalystės atsidūrė Dubajaus centriniame kalėjime. Jaunai merginai skirta 25 metus trunkanti laisvės atėmimo bausmė griežtoje Emiratų valstybėje. Ir viskas – dėl vienos klaidos.

REKLAMA
10

Kaip skelbiama, Mia buvo sulaikyta turinti apie 50 gramų kokaino – kiekį, kurį Dubajaus teisėsauga traktuoja kaip prekybos ar kontrabandos įrodymą. Tokie nusikaltimai Jungtiniuose Arabų Emyratuose laikomi vienais sunkiausių ir neretai užtraukia net mirties bausmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mama sugniuždyta

Jos mama Danielle McKenna neslepia nevilties ir per socialinius tinklus prašo pagalbos, kad galėtų padengti kelionių bei teisines išlaidas ir bent aplankyti dukrą, kurios nematė beveik metus.

REKLAMA
REKLAMA

„Mia gavo laisvės atėmimo 25 metams bausmę Dubajuje ir dabar yra centriniame kalėjime. Kaip galite įsivaizduoti, kaip mama, esu visiškai sugniuždyta. Nemačiau dukros nuo praėjusio spalio. Mia yra tik 23 metų, ji niekada nebuvo padariusi nieko blogo gyvenime.

REKLAMA

Ji studijavo teisę universitete, bet, deja, susidėjo su netinkama draugija ir padarė labai kvailą klaidą. Dabar ji už tai moka kainą“, – rašė Danielle paramos rinkimo platformoje.

Vėliau ji padėkojo jau paaukojusiems žmonėms: „Noriu padėkoti visiems, kurie paaukojo. Šie pinigai bus siunčiami mano dukrai Miai, taip pat skirti galimoms teisinėms išlaidoms. Galbūt jie padės ir šeimai nuvykti į Dubajų aplankyti jos, nes nė vienas mūsų nematė Mios nuo praėjusio spalio. Labai ačiū visiems.“

Kalbėdama su „MailOnline“, moteris sakė: „Ji dabar išgyvena tikrą pragarą. Jai ką tik paskirta laisvės atėmimo bausmė, netrukus perkelta į kitą kalėjimą. Tai buvo milžiniškas šokas.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Pala
Pala
2025-09-07 11:00
Studentė iš Jungtinės karalystės. Prie ko čia Lietuva?
Atsakyti
gedas
gedas
2025-09-07 10:34
busima teisininke,stumdanti narkotikus..ir dar tokiai paaukot reikia? durniu laivas..
Atsakyti
o bet taciau
o bet taciau
2025-09-07 11:17
manau, kad gerai, kad dar yra saliu, kur narkotrafikantus ikalina realiai ilgiems metams. tai yra ne tik bausme nusikaltusiems, bet ir zinute potencialiems bandytojams. butu gerai, kad ir pas mus taip butu, neziurint laisves partijos tipo marginalu ir i juos panasiu veikeju verkslenimu.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų